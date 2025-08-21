Secciones
Política

Rumbo a octubre: Catalán y Francos recibieron a los candidatos de La Libertad Avanza Tucumán

La situación en Alberdi, la campaña electoral nacional y la situación política actual de la provincia fueron los temas que abordaron.

Rumbo a octubre: Catalán y Francos recibieron a los candidatos de La Libertad Avanza Tucumán
Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, y el vicejefe, Lisandro Catalán, recibieron a Federico Pelli y Soledad Molinuevo, las dos figuras que encabezan la lista de diputados de La Libertad Avanza Tucumán en las elecciones del próximo 26 de octubre. En el encuentro se abordaron tres ejes centrales: la proscripción en Alberdi, la campaña electoral nacional y la situación política actual de la provincia.

Durante la reunión, que se realizó en un clima de definición estratégica, se analizó además la posibilidad de fijar en los próximos días una fecha para que el presidente Javier Milei visite la provincia. Según trascendió, esta misma noche podría concretarse una foto de respaldo entre el jefe de Estado y los candidatos tucumanos.

La reunión en Casa Rosada funcionó como antesala de un encuentro más amplio con Milei, donde participarán los principales candidatos libertarios de todo el país. En la mesa también se discutió la estrategia electoral de octubre, mes en el que se renovarán cuatro bancas en la Cámara de Diputados. En Tucumán, La Libertad Avanza buscará disputar esos escaños en una contienda voto a voto frente al peronismo.

Temas Elecciones 2025 TucumánBuenos AiresLa Libertad AvanzaGuillermo FrancosLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Gobierno nacional extendió el plazo para rescindir contratos con empresas estatales

El Gobierno nacional extendió el plazo para rescindir contratos con empresas estatales

Batalla judicial por un predio en Taco Ralo

Batalla judicial por un predio en Taco Ralo

Lo más popular
Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana
1

Fotos y videos de los graves incidentes en Independiente vs. U. de Chile por la Sudamericana

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile
2

Conmebol tomó una medida histórica tras la batalla campal en Independiente-Universidad de Chile

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana
3

Operativo en Yerba Buena: un policía fue detenido con 1 kilogramo de marihuana

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó
4

Los vetos de Milei en el Congreso: el Gobierno se quedó con un triunfo, pero no festejó

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”
5

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña
6

Productores minifundistas piden que se les permita quemar caña

Más Noticias
La oposición pone freno a la motosierra: el Senado deroga cinco decretos de Milei

La oposición pone freno a la motosierra: el Senado deroga cinco decretos de Milei

Los sueldos de los senadores volverán a aumentar en noviembre: cobrarán más de $10 millones en bruto

Los sueldos de los senadores volverán a aumentar en noviembre: cobrarán más de $10 millones en bruto

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

VIDEO. Eduardo Feinmann fue agredido por un sindicalista a la salida de la radio

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Javier Milei criticó al Congreso: “Fue un espectáculo macabro, está secuestrado por el kirchnerismo”

Francos, sobre audios de presuntas coimas: No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario

Francos, sobre audios de presuntas coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

Caputo, sobre el rechazo al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

Caputo, sobre el rechazo al veto presidencial: “Nos va a jugar a favor, la gente no quiere que frenemos”

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Se conoció el verdadero motivo por el que Gimena Accardi habría decidido blanquear su infidelidad a Nico Vázquez

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Comentarios