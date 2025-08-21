Rumbo a octubre: Catalán y Francos recibieron a los candidatos de La Libertad Avanza Tucumán

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, y el vicejefe, Lisandro Catalán, recibieron a Federico Pelli y Soledad Molinuevo, las dos figuras que encabezan la lista de diputados de La Libertad Avanza Tucumán en las elecciones del próximo 26 de octubre. En el encuentro se abordaron tres ejes centrales: la proscripción en Alberdi, la campaña electoral nacional y la situación política actual de la provincia.