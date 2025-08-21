Rumbo a octubre: Catalán y Francos recibieron a los candidatos de La Libertad Avanza Tucumán

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, y el vicejefe, Lisandro Catalán, recibieron a Federico Pelli y Soledad Molinuevo, las dos figuras que encabezan la lista de diputados de La Libertad Avanza Tucumán en las elecciones del próximo 26 de octubre. En el encuentro se abordaron tres ejes centrales: la proscripción en Alberdi, la campaña electoral nacional y la situación política actual de la provincia.
Durante la reunión, que se realizó en un clima de definición estratégica, se analizó además la posibilidad de fijar en los próximos días una fecha para que el presidente Javier Milei visite la provincia. Según trascendió, esta misma noche podría concretarse una foto de respaldo entre el jefe de Estado y los candidatos tucumanos.
La reunión en Casa Rosada funcionó como antesala de un encuentro más amplio con Milei, donde participarán los principales candidatos libertarios de todo el país. En la mesa también se discutió la estrategia electoral de octubre, mes en el que se renovarán cuatro bancas en la Cámara de Diputados. En Tucumán, La Libertad Avanza buscará disputar esos escaños en una contienda voto a voto frente al peronismo.