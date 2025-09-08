Netflix anunció el lanzamiento de “Rockstar”, el documental sobre la vida de Duki

Este fin de semana Netflix hizo un nuevo lanzamiento y emocionó a miles de fanáticos del trap argentino. La plataforma de streaming anunció que próximamente estrenará “Rockstar”, el documental sobre la vida de Duki. Aunque aún no hay fecha exacta de lanzamiento, ya se generó gran expectativa por conocer los episodios más íntimos de la vida del artista.
El documental fue producido en Argentina y se mete de lleno en la vida de Duki de una forma íntima sobre los pasos que lo llevaron a convertirse en uno de los músicos más exitosos de su generación. Se conocerán episodios de la historia que nunca antes fueron contados en público y se verá al trapero como nunca antes.
La producción incluirá desde entrevistas y material de archivo hasta narraciones en primera persona. Duki contará cómo construyó su historia hasta convertirse en un fenómeno cultural, mientras se prepara para dos de los eventos más importantes de los últimos años en su propia carrera: sus shows en el Estadio River Plate y en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
El documental de Duki en Netflix
“Rockstar: Duki desde el fin del mundo” es el nombre completo de la filmografía. El tráiler que adelantaron las cuentas de Netflix muestra un detrás de escena en el que el cantante da una rueda de prensa. Pero hacia el final se descubre que siempre se trató de una escenificación en la que el artista insinúa que su sueño fue tener su propio documental.
El reel del trailer se lanzó en todas las plataformas web y también Duki lo compartió en su cuenta de Instagram. Durante el fin de semana, logró alcanzar los 270.000 “Me gusta”, superó los 3.000 comentarios y Youtube superó las 37.000 reproducciones. “Esto es cine, querido”, escribió el usuario que más “likes” se llevó en el posteo.
El documental está dirigido por Alejandro Hartmann y promete una visión exclusiva de la vida de Mauro Exequiel Lombardo, quien con solo 20 años se convirtió definitivamente en “Duki” y dio inicio a su carrera. En las redes sociales, sus seguidores celebraron sus inicios el la competencia “El Quinto Escalón” que lo catapultó a la fama.