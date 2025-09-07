“Ni una más”: de qué se trata la serie española protagonizada por Clara Galle que revela un caso desgarrador

La serie española "Ni una más", inspirada en la novela homónima de Miguel Sáez Carral, es un thriller que aborda la violencia machista y la importancia de crear conciencia. La historia, protagonizada por Nicole Wallace y Clara Galle ("Olympo"), se centra en Alma, una joven de 17 años a punto de terminar el bachillerato. Junto a sus amigas, Greta y Nata, Alma vive los típicos problemas de la adolescencia, como relaciones difíciles y conflictos familiares.