La serie española "Ni una más", inspirada en la novela homónima de Miguel Sáez Carral, es un thriller que aborda la violencia machista y la importancia de crear conciencia. La historia, protagonizada por Nicole Wallace y Clara Galle ("Olympo"), se centra en Alma, una joven de 17 años a punto de terminar el bachillerato. Junto a sus amigas, Greta y Nata, Alma vive los típicos problemas de la adolescencia, como relaciones difíciles y conflictos familiares.
La trama se complica cuando una publicación anónima, “Esta soy yo el día antes de que me violaran”, desata la intriga y la búsqueda de un agresor, llevando a los personajes a cuestionar la verdad y las identidades de quienes los rodean.
“Ni una más”: de qué se trata la serie española protagonizada por Clara Galle que revela un caso desgarrador
El argumento gira también en torno a la valentía de las jóvenes para enfrentar y denunciar situaciones de violencia. Alma, tras descubrirse una agresión sexual en su instituto, decide colgar una pancarta en la fachada del centro con un mensaje contundente: “Cuidado. Ahí dentro se esconde un violador”. El personaje de Alma es presentado como una adolescente rebelde que prefiere faltar a clases, consumir drogas y mentir a sus padres.
Con ocho episodios, la serie retrocede en el tiempo para desentrañar los eventos que llevan a Alma a colgar la pancarta, y aborda la existencia de un marco social machista y las distintas formas de agresión sexual que sufren las mujeres en ambientes educativos. El mensaje es claro: busca representar y discutir estos temas con su público objetivo.
La serie busca generar un cambio y abrir conversaciones necesarias sobre la violencia de género. Clara Galle resaltó que cada proyecto que aborda este tema “es bienvenido, no solo por el tema, sino porque nos interesan como personas ese tipo de personajes, esa profundidad y el lema que llevan”.