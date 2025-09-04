Axel Kicillof redobló sus críticas a Javier Milei: “Quiere vender a la Argentina como un auto usado”

Por último, Kicillof llamó a acompañar a Fuerza Patria en las urnas. “En la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de llevar casi dos años haciendo exactamente lo contrario, pero no podemos seguir haciéndolo solos: necesitamos que este domingo millones de bonaerenses voten en defensa de la industria nacional y la escuela pública. Ese es el único mensaje que va a escuchar Milei y que va a poder ponerle un freno a sus políticas: el ruido de las urnas repletas con la boleta de Fuerza Patria”.