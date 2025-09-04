Axel Kicillof redobló sus críticas a Javier Milei: “Quiere vender a la Argentina como un auto usado”

A días de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof redobló sus cuestionamientos contra el presidente Javier Milei y lo acusó de intentar “vender a la Argentina como si fuera un auto usado”.
En el cierre de campaña en la Primera Sección Electoral durante la séptima edición de la expo “Hecho en Merlo, hecho con orgullo”, el mandatario bonaerense afirmó: “Desde la última dictadura que no teníamos en la Argentina un Gobierno nacional que dijera abiertamente que su objetivo era destruir la industria nacional”.
Además, sostuvo que las políticas del Ejecutivo no responden únicamente a una visión ideológica, sino también a intereses externos: “Javier Milei no lo hace solo por una cuestión ideológica, sino sobre todo porque responde a poderosos intereses económicos que nos quieren robar nuestra industria, nuestro talento y nuestro futuro”.
También apuntó contra las medidas implementadas por el Gobierno nacional: “Desfinancia la educación y la salud pública, les saca los remedios a los jubilados y ataca a las personas con discapacidad: todas esas son las consecuencias de un Presidente que gobierna odiando a su pueblo y despreciando nuestra historia y nuestra cultura”.
Con una metáfora, volvió a comparar la gestión de Milei con la venta de un vehículo usado: “Mientras el mundo entero protege a sus trabajadores y a sus industrias nacionales, Milei le puso una latita encima a nuestro país para venderlo como si fuera un auto usado”.
Por último, Kicillof llamó a acompañar a Fuerza Patria en las urnas. “En la provincia de Buenos Aires estamos orgullosos de llevar casi dos años haciendo exactamente lo contrario, pero no podemos seguir haciéndolo solos: necesitamos que este domingo millones de bonaerenses voten en defensa de la industria nacional y la escuela pública. Ese es el único mensaje que va a escuchar Milei y que va a poder ponerle un freno a sus políticas: el ruido de las urnas repletas con la boleta de Fuerza Patria”.