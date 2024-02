Dermatitis atópica en verano: efectos negativos y cuidados

Otro factor condicionante del verano es la pileta y las dosis de cloro que se colocan en el agua para mantenerla. En este sentido, Romina Plafnik, dermatóloga especializada en DA, explica que no es necesario privarse de determinadas actividades, sino de llevarlas a cabo con cuidado para no recaer en complicaciones. “Lo que hay que hacer es que cuando salen de la pileta se den una ducha corta con agua tibia para remover el cloro o la sal con el jabón adecuado, es decir, que tengan el ph bajo”, indicó. Un dato clave, dice la especialista, es secarse con toallas que absorban, dando golpecitos en la piel y no frotándola para no irritarla.