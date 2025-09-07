Tras las elecciones en Buenos Aires, el dólar cripto se dispara por arriba de los $1.400

El viernes, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación había terminado en $1.380, con una suba acumulada de 1,5% en las primeras cinco ruedas de septiembre. Ese avance se dio pese a una intervención oficial sostenida, tanto en el mercado de futuros como a través del Tesoro Nacional, que inyectó más de U$S500 millones, de acuerdo con estimaciones privadas.