Secciones

Milei reconoció la derrota e hizo un llamado para las elecciones de octubre: "No hay opción de repetir los errores"

EconomíaNoticias económicas

Tras las elecciones en Buenos Aires, el dólar cripto se dispara por arriba de los $1.400

El viernes el dólar oficial minorista había cerrado en $1.380. El impacto luego del triunfo de Fuerza Patria.

El dólar El dólar FOTO/ISTOCK.
Hace 1 Hs

La jornada electoral en la Provincia de Buenos Aires tuvo un impacto inmediato en los mercados. Apenas cerrados los comicios y tras la difusión de los primeros resultados oficiales, el dólar cripto (que opera las 24 horas en exchanges) se disparó y alcanzó los $1.425 pasadas las 21, en lo que analistas leen como un termómetro de la incertidumbre política.

El viernes, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación había terminado en $1.380, con una suba acumulada de 1,5% en las primeras cinco ruedas de septiembre. Ese avance se dio pese a una intervención oficial sostenida, tanto en el mercado de futuros como a través del Tesoro Nacional, que inyectó más de U$S500 millones, de acuerdo con estimaciones privadas.

Operadores del mercado advierten que la reacción cambiaria está vinculada al temor de un resultado más adverso de lo previsto para el oficialismo en territorio bonaerense.

En la previa, habían señalado que si la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza superaba los cinco puntos, la presión sobre los tipos de cambio paralelos podría intensificarse en las próximas jornadas.

La suba del dólar cripto refleja la sensibilidad de los inversores frente al escenario político y económico. Una brecha más amplia en los resultados electorales podría obligar al Ejecutivo a recalibrar su estrategia cambiaria, en un marco de reservas limitadas y de fuerte presión inflacionaria.

Temas Elecciones 2025 El DólarAxel KicillofJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vivo
EN VIVO, elecciones en Buenos Aires: Fuerza Patria ganó con el 46,93%; LLA llegó al 33,85%

EN VIVO, elecciones en Buenos Aires: Fuerza Patria ganó con el 46,93%; LLA llegó al 33,85%

Fuerza Patria arrasó en Buenos Aires con el 46,9% de los votos y Kicillof emerge como líder del peronismo

Fuerza Patria arrasó en Buenos Aires con el 46,9% de los votos y Kicillof emerge como líder del peronismo

Cristina Kirchner celebró el triunfo en Buenos Aires y lanzó duras críticas a Milei tras las elecciones legislativas

Cristina Kirchner celebró el triunfo en Buenos Aires y lanzó duras críticas a Milei tras las elecciones legislativas

Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico

Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico

El dólar oficial se mantuvo estable, pero el blue volvió a subir a días de las elecciones en Buenos Aires

El dólar oficial se mantuvo estable, pero el "blue" volvió a subir a días de las elecciones en Buenos Aires

Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
2

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
3

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
4

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación
5

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos
6

Amazon Prime Video estrena el último thriller de Liam Neeson y otros tres títulos

Más Noticias
¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico

Una elección que puede constituirse en un termómetro para el dólar y el plan económico

Comentarios