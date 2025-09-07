Tras las elecciones en Buenos Aires, el dólar cripto se dispara por arriba de los $1.400

La jornada electoral en la Provincia de Buenos Aires tuvo un impacto inmediato en los mercados. Apenas cerrados los comicios y tras la difusión de los primeros resultados oficiales, el dólar cripto (que opera las 24 horas en exchanges) se disparó y alcanzó los $1.425 pasadas las 21, en lo que analistas leen como un termómetro de la incertidumbre política.
El viernes, el tipo de cambio minorista en el Banco Nación había terminado en $1.380, con una suba acumulada de 1,5% en las primeras cinco ruedas de septiembre. Ese avance se dio pese a una intervención oficial sostenida, tanto en el mercado de futuros como a través del Tesoro Nacional, que inyectó más de U$S500 millones, de acuerdo con estimaciones privadas.
Operadores del mercado advierten que la reacción cambiaria está vinculada al temor de un resultado más adverso de lo previsto para el oficialismo en territorio bonaerense.
En la previa, habían señalado que si la diferencia entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza superaba los cinco puntos, la presión sobre los tipos de cambio paralelos podría intensificarse en las próximas jornadas.
La suba del dólar cripto refleja la sensibilidad de los inversores frente al escenario político y económico. Una brecha más amplia en los resultados electorales podría obligar al Ejecutivo a recalibrar su estrategia cambiaria, en un marco de reservas limitadas y de fuerte presión inflacionaria.