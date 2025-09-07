Secciones
Elecciones en Buenos Aires: votó el 65% del padrón y los partidos aguardan los resultados en sus búnkers

Durante la jornada se eligieron representantes provinciales, municipales y escolares.

Junta Electoral bonaerense.
Hace 41 Min

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires informó que la participación ciudadana en las elecciones legislativas alcanzó el 65% del padrón al cierre de los comicios. Este porcentaje representa el último dato oficial sobre el nivel de concurrencia en una jornada donde se eligieron representantes provinciales, municipales y escolares.

Durante la jornada electoral, se renovaron la mitad de las bancas de la Legislatura provincial -compuesta por 92 miembros-, así como también se eligieron concejales en los 135 distritos y consejeros escolares.

Tras el cierre de los centros de votación, las principales fuerzas políticas se concentraron en sus respectivos búnkers a la espera de los primeros resultados, consignó el diario "Ámbito".

La Libertad Avanza instaló su centro de operaciones en el salón Vonharv, en la localidad de Gonnet, a pocos kilómetros del centro de La Plata. Allí se reunieron los candidatos provinciales del espacio, a la espera de una elección que, anticipan, se definirá voto a voto. Se confirmó la presencia del presidente Javier Milei.

Fuerza Patria, por su parte, montó su búnker en el Hotel Gran Brizo, ubicado en el centro de La Plata. El oficialismo bonaerense preparó allí su operativo de seguimiento de resultados y posibles festejos, con centros de recepción de datos en cada sección electoral. El diputado Máximo Kirchner aguardará los resultados en San José 1111, acompañado por la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Somos Buenos Aires, una tercera alternativa conformado por los gobernadores de provincias del interior del país, concentró su actividad principal en el Comité Provincia de calle 51, aunque sus referentes locales seguirán la jornada desde un espacio propio en diagonal 74. El partido también dispuso de un centro de cómputos paralelo en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires. Origami Eventos será el lugar elegido para la reunión principal del espacio.

Finalmente, los candidatos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) aguardarán los resultados en Strauss Salón, ubicado en la calle 25 de Mayo 56 de Avellaneda.

Con todos los centros de votación cerrados y la participación confirmada, las fuerzas políticas se mantienen expectantes a la espera de los primeros datos oficiales.

