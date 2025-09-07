Elecciones en Buenos Aires: votó el 65% del padrón y los partidos aguardan los resultados en sus búnkers

Somos Buenos Aires, una tercera alternativa conformado por los gobernadores de provincias del interior del país, concentró su actividad principal en el Comité Provincia de calle 51, aunque sus referentes locales seguirán la jornada desde un espacio propio en diagonal 74. El partido también dispuso de un centro de cómputos paralelo en la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires. Origami Eventos será el lugar elegido para la reunión principal del espacio.