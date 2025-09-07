Secciones
Suscribite
Ingresar
Deportes
Motores
Monza fue un callejón sin salida para Colapinto
Terminó 17° en una carrera frustrante, marcada por la falta de rendimiento del Alpine; triunfó Verstappen.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
Colapinto, a punto de ser superado por Isack Hadjar.
Por
Carlos Werner
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
La historia de los dos fuegos: cómo un invento del pasado y uno del presente re-definen nuestra humanidad
Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
Más Noticias
A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
US Open 2025: a qué hora juegan Sinner vs. Alcaraz y dónde ver la final en vivo
Agenda de TV del domingo: Alcaraz-Sinner definen el US Open
Kevin Ortiz, pieza clave de Atlético Tucumán: del equilibrio en el mediocampo al sueño de playoffs
El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
Comentarios
Navegá sin límites por $134 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Último momento
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
INTERNACIONAL
España
Chile
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más