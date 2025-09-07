Verstappen rompe el récord de velocidad en el circuito de Monza en la Fórmula 1

Max Verstappen, tetracampeón mundial de la Fórmula 1, registró en la clasificación del Gran Premio de Italia el promedio de velocidad por vuelta más alto de todos los tiempos: 264,68 km/h en el mítico Autódromo de Monza. El neerlandés de 27 años no solo rompió un récord histórico, sino que también aseguró la pole position para la carrera del domingo.