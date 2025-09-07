Secciones
Verstappen rompe el récord de velocidad en el circuito de Monza en la Fórmula 1

El neerlandés marcó un promedio histórico de 264,68 km/h en clasificación, superó a los McLaren y largará primero en el Gran Premio de Italia. Franco Colapinto saldrá desde el puesto 17.

Hace 1 Hs

Max Verstappen, tetracampeón mundial de la Fórmula 1, registró en la clasificación del Gran Premio de Italia el promedio de velocidad por vuelta más alto de todos los tiempos: 264,68 km/h en el mítico Autódromo de Monza. El neerlandés de 27 años no solo rompió un récord histórico, sino que también aseguró la pole position para la carrera del domingo.

En la parrilla, Verstappen estará escoltado por los McLaren de Lando Norris (2°) y Oscar Piastri (3°), mientras que Charles Leclerc, Lewis Hamilton y George Russell completan los primeros seis lugares. El argentino Franco Colapinto, en su primera temporada en la máxima categoría, clasificó en la posición 18, por delante de Pierre Gasly, con la expectativa de sumar sus primeros puntos para Alpine.

Desde Red Bull remarcaron que el logro fue producto del trabajo colectivo: “No hay ninguna duda, lo hicimos entre todos”, destacaron. El propio Verstappen explicó que los ajustes en su monoplaza le permitieron “apretar un poco más” en una sesión clave.

El hito llega en una temporada considerada adversa para la escudería austríaca, marcada por altibajos en el rendimiento y rumores sobre el futuro de Verstappen. Sin embargo, con este récord, el neerlandés refuerza su lugar en la historia como un piloto que no solo gana títulos, sino que también rompe marcas.

Parrilla de largada del GP de Italia

  1. Max Verstappen
  2. Lando Norris
  3. Oscar Piastri
  4. Charles Leclerc
  5. Lewis Hamilton
  6. George Russell
  7. Kimi Antonelli
  8. Gabriel Bortoleto
  9. Fernando Alonso
  10. Yuki Tsunoda
  11. Oliver Bearman
  12. Nico Hulkenberg
  13. Carlos Sainz
  14. Alexander Albon
  15. Esteban Ocon
  16. Isack Hadjar (largará desde boxes por un cambio en la unidad de potencia)
  17. Lance Stroll
  18. Franco Colapinto
  19. Pierre Gasly
  20. Liam Lawson

