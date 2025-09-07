¿Qué es el horóscopo maya y cuál es tu signo?

El horóscopo maya es uno de los sistemas astrológicos más antiguos y enigmáticos del mundo. A diferencia de la astrología occidental o el horóscopo chino, este método no busca predecir el futuro, sino guiar el camino evolutivo de cada persona, revelando fortalezas, retos y la energía esencial que te acompaña durante toda la vida.
¿Qué es el horóscopo maya?
Creado por la civilización maya, una de las más avanzadas de Mesoamérica, este sistema se basa en el calendario sagrado Tzolk’in, compuesto por 260 días. Cada día está asociado a uno de los 20 signos mayas, que se repiten en ciclos de 13 días.
Mientras que la astrología occidental se fundamenta en los planetas y el zodíaco solar, el horóscopo maya se apoya en los ciclos lunares, la naturaleza y los arquetipos espirituales. Cada signo está representado por un animal de poder, un símbolo o una fuerza natural, que define tu personalidad y misión de vida.
Tu signo maya se calcula según tu fecha de nacimiento, igual que en el horóscopo tradicional, pero con un enfoque más espiritual y conectado a la Tierra.
¿Cómo funciona el horóscopo maya?
El Tzolk’in divide el año en 20 energías o signos. Cada uno representa:
Una fuerza de la naturaleza (como el sol, el agua o el viento).
Un animal de poder (murciélago, venado, jaguar, etc.).
Una deidad ancestral que protege y guía.
Conocer tu signo maya te ayuda a reconectarte con tu propósito de vida, a potenciar tus talentos y a entender mejor los desafíos que enfrentas.
Los 20 signos del horóscopo maya y sus fechas
Aquí encontrarás la lista completa para descubrir qué signo maya eres según tu fecha de nacimiento:
Ch’en (2 - 21 enero): misterio, intuición y espiritualidad.
Yax (22 enero - 10 febrero): armonía, belleza y compasión.
Sac (11 febrero - 2 marzo): optimismo, juventud y comunicación.
Keh (3 - 22 marzo): liderazgo, pasión y conexión con la naturaleza.
Mak (23 marzo - 11 abril): introspección, sabiduría y misterio.
K’ank’in (12 abril - 1 mayo): vitalidad, alegría y abundancia.
Muwan (2 - 21 mayo): intuición, intensidad y energía chamánica.
Pax (22 mayo - 10 junio): fuerza interior, valentía y estrategia.
K’ayab (11 - 30 junio): sensibilidad, amor y energía lunar.
Kumk’u (1 - 20 julio): dualidad, misterio y magnetismo.
Wayeb (21 - 25 julio): energía visionaria y única.
Pop (26 julio - 14 agosto): organización, liderazgo y comunidad.
Wo (15 agosto - 3 septiembre): espiritualidad, misticismo y sensibilidad.
Sip (4 - 23 septiembre): libertad, creatividad y movimiento.
Sotz’ (24 septiembre - 13 octubre): transformación, resiliencia y protección.
Sec (14 octubre - 2 noviembre): equilibrio, trabajo y lealtad.
Xul (3 - 22 noviembre): conexión espiritual y liderazgo místico.
Yaxk’in (23 noviembre - 12 diciembre): optimismo, luz y generosidad.
Mol (13 diciembre - 1 enero): emociones, sanación y espiritualidad.