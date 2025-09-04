Secciones
Luna de Sangre en septiembre 2025: cuándo, a qué hora y desde dónde verla

Durante septiembre de 2025, el cielo presentará un espectáculo celestial de rara belleza.

Hace 3 Hs

Un evento astronómico que sorprende en cada ocasión, se acerca para cautivar a millones de personas. Durante septiembre de 2025, el cielo presentará un espectáculo celestial de rara belleza. La Luna adoptará un impactante tono rojizo, creando una imagen que muchos esperarán poder presenciar.

Este espectáculo, conocido popularmente como "Luna de Sangre", se perfila como uno de los acontecimientos más esperados de la década. Los observadores tendrán una oportunidad inigualable para contemplar cómo nuestro satélite natural se transforma.

¿Por qué la Luna se tiñe de rojo?

Este particular color rojizo de la Luna durante el eclipse tiene una explicación científica fascinante. Ocurre cuando la Tierra se interpone directamente entre el Sol y la Luna. Nuestra atmósfera, en ese momento, filtra la luz solar que alcanza al satélite natural.

Solo las longitudes de onda más largas, como las del color rojo y naranja, logran atravesar esta capa protectora. Esto provoca que la superficie lunar se tiña con ese aspecto inconfundible y llamativo. La intensidad de este color dependerá de factores atmosféricos, como la cantidad de polvo o nubes presentes en suspensión.

Guía para disfrutar el eclipse: cuándo y dónde se podrá ver

El eclipse lunar total que ocurrirá el 7 de septiembre de 2025 promete convertirse en uno de los eventos astronómicos más esperados de la década. La Luna de Sangre será visible en Europa, África, Asia y Australia. En estas regiones, la fase total se extenderá por 1 hora y 22 minutos.

Para aquellos que deseen observar el fenómeno, se recomienda buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica. Se aconseja usar binoculares o telescopios para apreciar los detalles de la superficie lunar y tener paciencia, ya que el proceso completo se extenderá por más de cinco horas.

