¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Un estado de conservación “íntegro, pero no intacto”

El rector del Santuario del Despojo, en Asís, P. Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, explicó en declaraciones a ACI Prensa que el cuerpo de Acutis “se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro. Conserva todos los órganos”. Además, señaló que se realizaron trabajos de reconstrucción, especialmente en el rostro, y destacó el valor simbólico de verlo vestido con jeans, zapatillas y sudadera: “Por primera vez en la historia se podrá ver a un santo con ropa cotidiana. Eso es un gran mensaje”.