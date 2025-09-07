¿Reconciliación a la vista? Las "señales" que unen a Shakira y Antonio de la Rúa

Los rumores sobre una posible reconciliación entre la superestrella colombiana Shakira y el empresario argentino Antonio de la Rúa cobraron una fuerza inusitada en los últimos meses. Observaciones del empresario en diversos conciertos de la cantante, sumadas a encuentros familiares, han disparado las especulaciones sobre un acercamiento sentimental entre la expareja. De la Rúa no solo fue visto acompañándola en sus shows por Latinoamérica, sino también en presentaciones en Estados Unidos y Canadá, avivando las esperanzas de sus seguidores.
La "gota que rebalsó el vaso" se produjo recientemente, cuando el exmanager de la intérprete de "Hips Don't Lie" fue grabado en un concierto de Shakira en México, mientras ella interpretaba el emotivo tema "Días de Enero". El periodista Juan Etchegoyen, en el programa Juernes de la TV Pública, afirmó tener una confirmación "bomba" de esta reconciliación, citando una fuente "inobjetable". Según la información, la pareja habría retomado su relación sentimental hace varios meses, después de haber reestablecido un vínculo laboral que los llevó a reencontrarse.
Las pistas que indican la vuelta de la pareja
Lo que me dicen es que hace varios meses que ellos volvieron como pareja después que establecieron un vínculo laboral. Empezaron a verse más, a compartir momentos y se enamoraron nuevamente. La clave de esta reconciliación, según el periodista, es el fuerte vínculo que Antonio de la Rúa fue cultivando con los hijos de Shakira, lo que la habría vuelto a enamorar.
Se especula que la expareja ya estaría compartiendo una vivienda en un lugar que se mantiene en secreto, con la intención de no blanquear la relación por ahora. Antonio de la Rúa fue grabado en su butaca durante el concierto de Shakira en México, mostrando cierta incomodidad al ser filmado por una fan, un video que rápidamente se hizo viral.
La presencia de Antonio en los shows de Shakira en toda Latinoamérica fue constante, y el periodista Guido Záffora reveló que, tras un recital en Argentina, él viajó a Uruguay junto a la cantante, sus hijos y su entorno, lo que indica que el vínculo entre ellos está "en su mejor momento". Los fans han celebrado efusivamente la situación en redes sociales, con comentarios como "La mirada lo dice todo" y la esperanza de que estén "juntos por siempre".
El pasado y el futuro de la relación
La relación entre Shakira y Antonio de la Rúa, que comenzó en el año 2000, se extendió por una década, durante la cual él no solo fue su pareja, sino también una figura fundamental en la gestión de su carrera. A pesar de que su separación en 2010 derivó en un conflicto legal por reclamos económicos de Antonio, que la corte falló a favor de Shakira, el tiempo parece haber sanado las heridas.
En un giro inesperado, las hijas de Antonio de la Rúa, incluyendo a Zulu, junto con las hijas de Agustina de la Rúa (hermana de Antonio), participaron en un concierto de Shakira en Buenos Aires como parte de "la manada", un grupo de fanáticos que acompaña a la "Loba" en su ingreso al escenario. Este emotivo momento, capturado en fotografías compartidas por Agustina en redes sociales, fue interpretado por muchos como un nuevo indicio del acercamiento sentimental entre Shakira y Antonito. Se reveló también que en septiembre de 2024, Shakira y Antonio compartieron una cena en Miami para discutir una posible propuesta laboral para que él regrese como su manager internacional, un rol clave en los inicios de su fama mundial.