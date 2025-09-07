¿Reconciliación a la vista? Las "señales" que unen a Shakira y Antonio de la Rúa

En un giro inesperado, las hijas de Antonio de la Rúa, incluyendo a Zulu, junto con las hijas de Agustina de la Rúa (hermana de Antonio), participaron en un concierto de Shakira en Buenos Aires como parte de "la manada", un grupo de fanáticos que acompaña a la "Loba" en su ingreso al escenario. Este emotivo momento, capturado en fotografías compartidas por Agustina en redes sociales, fue interpretado por muchos como un nuevo indicio del acercamiento sentimental entre Shakira y Antonito. Se reveló también que en septiembre de 2024, Shakira y Antonio compartieron una cena en Miami para discutir una posible propuesta laboral para que él regrese como su manager internacional, un rol clave en los inicios de su fama mundial.