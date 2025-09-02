La "otra relación" de Kiko Rivera, a espaldas de Irene Rosales: "Igual a Shakira"

La reciente ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales, tras once años de matrimonio y dos hijas en común, continúa acaparando portadas. Aunque ambos han decidido llevar su separación con discreción, evitando guerras mediáticas, nuevos testimonios siguen saliendo a la luz sobre los posibles motivos que precipitaron el fin de su historia.
Mientras Irene Rosales ha sido vista en Sevilla compartiendo mesa con un joven, en el caso de Kiko Rivera la polémica se centra en una supuesta relación que habría mantenido a espaldas de su mujer durante varios años.
El periodista Saúl Ortiz aseguró en el programa Fiesta -y confirmó después en TardeAR- que Kiko Rivera conoció a otra mujer en Nueva York en 2018, durante la grabación del videoclip de Mentirosa. Según su versión, entre ellos surgió algo más que una amistad: “Kiko Rivera y esta chica comenzaron una relación que duró años. Ella sabía que él estaba casado, pero cuando coincidían vivían como una pareja normal, salían de la mano e incluso hacían vida juntos. A él le gustó desde el primer momento, decía que era igual que Shakira”, relató Ortiz.
El periodista asegura haber presenciado escenas comprometedoras en una fiesta de españoles en un ático de Nueva York: “Kiko no se cortaba, estaba con esa chica y todos hicimos una especie de pacto de silencio para mantenerle el secreto”.
Una relación paralela a su matrimonio
Lo más llamativo es que, según este testimonio, la relación con la joven -que recuerda mucho físicamente a la cantante colombiana- habría comenzado cuatro años después de que Kiko iniciara su noviazgo con Irene Rosales y dos años después de casarse con ella.
Aunque en la actualidad ya no mantienen contacto ni se siguen en redes sociales, Ortiz insiste en que lo vivido fue real: “Yo solo cuento lo que vi y viví en primera persona. Es una cosa que Kiko sabe que pasó”.
Un divorcio sin batallas públicas, pero con muchos frentes
Por el momento, ni Kiko Rivera ni Irene Rosales han confirmado ni desmentido esta supuesta relación. Lo cierto es que ambos parecen decididos a mantener la separación en términos amistosos, sin airear públicamente los detalles que rodearon su ruptura.
Sin embargo, estas revelaciones mantienen a la pareja en el centro de la atención mediática, convirtiendo su divorcio en uno de los temas más comentados del corazón en este 2025.