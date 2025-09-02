La "otra relación" de Kiko Rivera, a espaldas de Irene Rosales: "Igual a Shakira"

El periodista Saúl Ortiz aseguró en el programa Fiesta -y confirmó después en TardeAR- que Kiko Rivera conoció a otra mujer en Nueva York en 2018, durante la grabación del videoclip de Mentirosa. Según su versión, entre ellos surgió algo más que una amistad: “Kiko Rivera y esta chica comenzaron una relación que duró años. Ella sabía que él estaba casado, pero cuando coincidían vivían como una pareja normal, salían de la mano e incluso hacían vida juntos. A él le gustó desde el primer momento, decía que era igual que Shakira”, relató Ortiz.