"Fiesta con 70 mujeres": la polémica versión sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Apenas 13 días después de haber oficializado su romance, Lamine Yamal y Nicki Nicole ya son protagonistas de una ola de especulaciones sobre una posible ruptura. La sospecha creció cuando ambos eliminaron de Instagram todas las fotografías en las que aparecían juntos. En el caso del delantero del Barcelona, además, desapareció su foto de perfil, dejando únicamente su biografía con el distintivo “LY10” y el mensaje “God bless me”.
La relación había sido confirmada el pasado 25 de agosto, cuando Yamal compartió una imagen celebrando el cumpleaños número 25 de la cantante rosarina. Allí se los veía tomados de la mano, rodeados de rosas y globos, tras varias semanas de rumores. De hecho, Nicki había asistido al 18º cumpleaños del futbolista y a partidos del Barça vistiendo la camiseta azulgrana con el dorsal 10. También fueron retratados paseando por Mónaco y compartiendo días en Ibiza.
La decisión de borrar las fotos en redes sociales encendió los rumores, pero Yamal intentó desdramatizar la situación. Tras ser titular en el triunfo de España 3-0 sobre Bulgaria, por las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, el joven jugador declaró: “Últimamente se habla más de lo que hago fuera del campo que de lo que hago en él. Pero hablan de mí por lo que hago en el terreno de juego. (…) No me importa lo que diga la gente. Todo lo que pasa en mi vida será comentado, y muchas cosas son inventadas. Nunca verás a Lamine triste o feliz por algo que alguien más haya dicho. Sigo mi camino y mi mentalidad, y eso me ha traído hasta aquí”.
La versión explosiva del paparazzi Jordi Martin
El reconocido periodista español Jordi Martin, quien cubrió en detalle la separación de Shakira y Gerard Piqué, aportó una polémica versión sobre los motivos de la supuesta ruptura.
“Hace unos días nos enteramos que Nicki Nicole ya estaba conviviendo en la casa del futbolista en Barcelona. Pero la cantante se fue a la Argentina. ¿Y qué hizo Lamine Yamal mientras tanto? Escaparse”, relató Martin.
Según su testimonio, el jugador viajó a Sevilla y Marbella junto a sus amigos, donde habrían disfrutado de la noche andaluza en fiestas privadas: “Vuelven a contratar, a pedir, para esa fiesta privada a muchas chicas. Muchas, muchas chicas. Cuando digo muchas, es que yo he fotografiado a Lamine Yamal en fiestas con muchas chicas. La última vez que lo vi en Barcelona había 70 chicas. ¿Cómo le sentarán a Nicki Nicole todas estas informaciones?”, lanzó el paparazzi en sus redes sociales.
Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió la ruptura, pero el tema no deja de generar repercusiones en el mundo del espectáculo y del deporte, donde la relación entre la estrella del Barça y la cantante argentina era seguida con gran interés.