"Fiesta con 70 mujeres": la polémica versión sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

La decisión de borrar las fotos en redes sociales encendió los rumores, pero Yamal intentó desdramatizar la situación. Tras ser titular en el triunfo de España 3-0 sobre Bulgaria, por las Eliminatorias europeas rumbo al Mundial 2026, el joven jugador declaró: “Últimamente se habla más de lo que hago fuera del campo que de lo que hago en él. Pero hablan de mí por lo que hago en el terreno de juego. (…) No me importa lo que diga la gente. Todo lo que pasa en mi vida será comentado, y muchas cosas son inventadas. Nunca verás a Lamine triste o feliz por algo que alguien más haya dicho. Sigo mi camino y mi mentalidad, y eso me ha traído hasta aquí”.