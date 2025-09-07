¿Cómo estará el clima esta semana en Argentina?: el viento norte traerá un ascenso de temperatura

Para este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por vientos, nevadas y viento Zonda que alcanzan a cinco provincias. Sin embarga, en gran del país será una jornada templada con cielos despejados y temperaturas superiores a los valores normales
Con respecto a la alerta, el organismo nacional detalló que en el oeste de Catamarca, oeste de La Rioja, noroeste de San Juan, una zona del oeste de Tucumán y una zona del sur de Salta rige un aviso por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades estimadas entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en áreas de mayor altura.
En el oeste de Catamarca también rige una alerta por nevadas persistentes. El organismo señaló que se esperan acumulaciones de entre 15 y 25 centímetros, que podrían ser superadas en zonas más elevadas. Además, debido a la presencia de vientos intensos, no se descarta la reducción de la visibilidad por nieve en suspensión.
Calidez primaveral: el viento norte traerá días soleados y agradables
El viento del norte impulsará un período más cálido y húmedo, con temperaturas que se sentirán más como en primavera, e incluso superarán los registros normales para esta temporada. El sol y los cielos despejados harán que los días se sientan más agradables. Este clima estable, seco y soleado continuará durante todo el fin de semana y principios de la próxima semana, marcando un fuerte contraste con las lluvias torrenciales de agosto.
Posible inestabilidad hacia mediados de semana
El factor a seguir de cerca será el aumento de la humedad en la porción central del país. A partir del miércoles o jueves, el ingreso de aire más húmedo podría generar mayor cobertura nubosa y abrir la puerta a situaciones de inestabilidad.
Las zonas más comprometidas serán el sudeste de Córdoba, el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, áreas que ya vienen muy afectadas por las lluvias abundantes de las últimas semanas. Allí, incluso precipitaciones dispersas podrían complicar aún más la situación.