¿Cómo estará el clima esta semana en Argentina?: el viento norte traerá un ascenso de temperatura

El viento del norte impulsará un período más cálido y húmedo, con temperaturas que se sentirán más como en primavera, e incluso superarán los registros normales para esta temporada. El sol y los cielos despejados harán que los días se sientan más agradables. Este clima estable, seco y soleado continuará durante todo el fin de semana y principios de la próxima semana, marcando un fuerte contraste con las lluvias torrenciales de agosto.