El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

La mínima de hoy fue de 4 °C. La amplitud térmica rozaría los 20 °C. El pronóstico extendido.

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 16 Min

El invierno comienza a despedirse de Tucumán y de la región y, a partir de hoy, las temperaturas comenzarán a subir y el frío será parte del recuerdo. El pronóstico anticipa una jornada nubosda, con una máxima de 21 °C.

El domingo comenzó frío, con una temperatura mínima de 6 °C, mientras que la sensación térmica fue de 4 °C, de acuerdo con las mediciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La humedad fue del 65% mientras que la humedad rozó el 35%. 

La nubosidad descenderá durante la siesta y la temperatura subirá hasta una máxima de 22 °C, mientras que la humedad sería de al menos un 30 %, de acuerdo con el SMN. 

¿Cómo estará el tiempo esta semana en Tucumán?

El pronóstico del SMN anticipa para el lunes una mínima de 7 °C y mucha nubosidad por la mañana, mientras que por la tarde el cielo se despejaría y la máxima alcanzaría los 24 °C.

Esa tendencia se mantendrá el martes y el miércoles, con nubosidad variable, pero con máximas que oscilarán entre los 28 °C y los 30 °C, con mínimas que subirán hasta los 10 °C como piso.

