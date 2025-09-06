Secciones
Un pueblo del norte argentino está en alerta por frío extremo en pleno septiembre

Zonas de altura del Noroeste argentino esperan condiciones climáticas adversas para la jornada de este sábado.

Hace 1 Hs

En su última actualización, el Servicio Meteorológico Nacional anunció cuáles son las zonas del país bajo alerta meteorológica. El Sistema de Alerta Temprana dio aviso para las próximas 72 horas a una región del Noroeste y otra más pequeña del Noreste. Se recomienda a la población permanecer informada respecto a las indicaciones que den las autoridades de cada jurisdicción.

Zonas de altura del Noroeste argentino esperan condiciones climáticas adversas para la jornada de este sábado. El oeste de Catamarca y La Rioja –zonas limítrofes con Chile– están bajo alerta amarilla por vientos. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora para la tarde de este sábado.

Además, la alerta se mantendrá el domingo y los vientos se harán presentes nuevamente por la tarde. La advertencia se extenderá al noroeste de San Juan durante esta jornada con vientos de la misma intensidad. Por otra parte, se esperan nevadas en las zonas altas en Antofagasta de la Sierra y Tinogasta en Catamarca.

Alerta por frío extremo en el norte

Los días cálidos empezaron a hacerse presentes en todo el país y, aunque muchas regiones tienen lluvias y nubosidad intensa, siguen luchando por instalarse definitivamente de cara a la primavera. En este contexto, sorprendió que el SMN anunciara que un pueblo del norte argentino está bajo alerta meteorológica de temperaturas extremas por frío.

La alerta amarilla indica que las condiciones climáticas pueden tener efectos leves a moderados sobre la salud de las personas. Pueden resultar peligrosas, sobre todo para grupos de riesgo como niños, niñas, personas mayores de 65 o con enfermedades crónicas.

El pueblo señalado pertenece al sudeste de Corrientes. Se trata de Monte Caseros, una ciudad al margen del Río Uruguay que limita también con la ciudad de Bella Unión en el país vecino. Este sábado la temperatura prevista oscilará entre los 5 °C y los 15 °C, indicadores poco habituales para esta región.

El domingo el marcador recuperará solo algunos puntos con una mínima de 6 °C y una máxima que escalará hasta los 18 °C. Durante la semana, las mínimas serán superiores, pero seguirán rondando los 10 °C. Las máximas, en cambio, subirán hasta tocar los 25 °C a mitad de la semana.

Temas San JuanCatamarcaServicio Meteorológico NacionalLa RiojaCorrientesAntofagasta
