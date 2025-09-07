Cómo fue la sorprendente transformación de La Roca Johnson para su nueva película

Frases como “Está tan delgado”, “Es la mitad de lo que era” e “Impresionante transformación” fueron algunos de los comentarios más compartidos, reflejando el asombro del público ante su nueva figura. "The Smashing Machine", dirigida por Benny Safdie, se perfila como una de las producciones más atractivas para los fans del cine, prometiendo una compleja historia sobre las relaciones humanas y la búsqueda de sentido. El estreno de esta biografía dramática está previsto para el 3 de octubre en cines, donde los espectadores podrán apreciar la profunda transformación del actor.