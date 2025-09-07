Cómo fue la sorprendente transformación de La Roca Johnson para su nueva película

Dwayne "La Roca" Johnson, reconocido en Hollywood por su imponente físico, sorprendió al público con una figura más delgada para su papel en la película "The Smashing Machine". El actor perdió aproximadamente 27 kilos de su habitual masa muscular, un cambio que dejó a sus fanáticos de todo el mundo boquiabiertos con su impresionante transformación.
Esta significativa reducción de peso y masa muscular fue una decisión profesional, vital para interpretar al luchador de MMA Mark Kerr, un personaje con una historia marcada por la gloria y las dificultades personales. El actor confesó que el proyecto lo llevó a enfrentar emociones y situaciones que antes había evitado, encontrando en esta oportunidad un espacio para mostrarse vulnerable. La transformación marca un giro dramático en su trayectoria, alejándolo de sus habituales roles de acción y comedia para adentrarse en un registro más profundo.
Cómo fue la dieta de Dwayne "La Roca" Johnson
Antes de esta notable transformación, Dwayne Johnson era conocido por seguir una dieta descomunal de hasta 8000 calorías diarias para mantener su inmenso tamaño muscular, una cifra que cuadruplica la ingesta calórica recomendada para un adulto promedio. Esta legendaria rutina alimenticia era fundamental para sostener su físico imponente, especialmente durante su época dorada en la lucha libre.
El actor reveló que consumía "muchos kilos de comida al día", destacando el bacalao como un elemento recurrente en su régimen. Además, complementaba su dieta con mantequilla de maní, aceite de coco, aceite de pescado, y sus propias mezclas energéticas de cafeína y aminoácidos para alimentar sus intensas sesiones de gimnasio.
Su estricto régimen alimenticio comenzaba con un desayuno que incluía crema de arroz o avena, carne de búfalo, huevos, papaya y arándanos. Después de su primer entrenamiento, optaba por carbohidratos como arroz o batata, acompañados de pollo o carne vacuna. Las porciones eran gigantescas, con cada comida incluyendo al menos 225 gramos de carne o pescado, y un día típico podía abarcar dos bifes de 225 gramos, otros 225 gramos de pollo, casi 850 gramos de pescado, 680 gramos de papa y una omelette de 10 huevos. A pesar de esta rigurosa disciplina, Johnson se concedía un "día de permitidos" semanal para disfrutar de una hamburguesa con queso y alguna bebida azucarada.
Las reacciones por el cambio de "La Roca"
La marcada reducción de peso y masa muscular generó un amplio debate en redes sociales, donde las imágenes del actor se viralizaron rápidamente. Este cambio representó un desafío personal para Johnson, quien encontró en el papel de Mark Kerr la oportunidad de mostrar una faceta más vulnerable de sí mismo.
La aparición del actor en eventos como el Festival de Cine de Venecia, junto a su compañera de reparto Emily Blunt, acaparó la atención y se convirtió en uno de los aspectos más comentados. Su nueva apariencia, que incluyó el uso de prótesis y peluca para el personaje, consolidó su giro dramático en la trayectoria cinematográfica. Los usuarios de plataformas como X (anteriormente Twitter) lo apodaron con humor "The Pebble" ("La Piedra Pequeña"), contrastando con su conocido sobrenombre "La Roca".
Frases como “Está tan delgado”, “Es la mitad de lo que era” e “Impresionante transformación” fueron algunos de los comentarios más compartidos, reflejando el asombro del público ante su nueva figura. "The Smashing Machine", dirigida por Benny Safdie, se perfila como una de las producciones más atractivas para los fans del cine, prometiendo una compleja historia sobre las relaciones humanas y la búsqueda de sentido. El estreno de esta biografía dramática está previsto para el 3 de octubre en cines, donde los espectadores podrán apreciar la profunda transformación del actor.