¿"La Roca" irreconocible?: un actor de Rápido y Furioso sorprende con su nueva apariencia

En su carrera actoral, mayormente tuvo roles en películas de acción, donde siempre llamó la atención debido a un cuerpo digno del fisicoculturismo.

¿La Roca irreconocible?: un actor de Rápido y Furioso sorprende con su nueva apariencia
Hace 1 Hs

El actor Dwayne Jhonson, también conocido como "The Rock" (La Roca) sorprendió al tener una aparición en el Festival de Cine de Venecia debido a un gran cambio físico. En su carrera actoral, mayormente tuvo roles en películas de acción, donde siempre llamó la atención debido a su gran tamaño corporal y un cuerpo digno del fisicoculturismo.

Es por eso que las personas que vieron las fotos del evento, así como los asistentes, se sorprendieron por la pérdida de sus característicos músculos. Ante esto, incrementaron los rumores y especulaciones sobre la razón de su delgadez. El motivo resultó ser profesional y fue parte de una práctica de preparación para interpretar el papel de un luchador de artes marciales.

El gran cambio físico de Dwayne "La Roca" Johnson y la reacción de las personas

La apariencia de Dwayne Johnson sorprendió desde su participación en el evento Miu Miu Women’s Tales, el sábado por la noche. Allí lució una camisa azul abotonada y pantalones negros, mostrando un notorio cambio físico. La transformación se acentuó aún más el lunes, durante la sesión de fotos oficial de su película, donde eligió una camisa azul de manga corta y pantalones blancos.

La marcada reducción de peso y masa muscular generó un amplio debate en redes sociales. En X (antes Twitter), las imágenes del actor se viralizaron rápidamente y lo apodaron con humor “The Pebble” (“La Piedra Pequeña”), en contraste con su conocido sobrenombre “La Roca”. Entre los comentarios más compartidos, los usuarios destacaron frases como: “Está tan delgado”, “Es la mitad de lo que era” e “Impresionante transformación”.

¿La Roca irreconocible?: un actor de Rápido y Furioso sorprende con su nueva apariencia

¿Cuál es la película que motivó la pérdida de músculos de "La Roca"?

La Roca Johnson confesó que este proyecto lo llevó a enfrentar emociones y situaciones que antes había evitado. Admitió que le temía a mostrarse vulnerable, pero encontró en esta oportunidad un espacio para hacerlo.

El estreno de The Smashing Machine está previsto para el 3 de octubre en cines. En la película lo acompaña Emily Blunt, quien interpreta a Dawn Staples dentro de este drama biográfico. Más que una historia sobre el deporte, Johnson considera que la cinta aborda las relaciones humanas y la búsqueda de sentido. Para él, ese enfoque representa el verdadero corazón de la obra.

