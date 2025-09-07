Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Ante estos resultados, una de las autoras afirmó que los mejores rangos horarios para desayunar y comer son respectivamente antes de las 8 de la mañana y antes de las 8 de la noche. Estas pautas se ajustan con otra de las áreas importantes de las conclusiones del estudio, el ayuno nocturno. A medida que se extiende más ese ayuno entre comidas, se nota un menor riesgo de enfermedades cerebrovasculares.