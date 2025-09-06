Asamblea anual de Adepa: la prensa argentina se reúne en Puerto Madryn

Además de la elección de autoridades y miembros de la Junta de Directores de Adepa, se llevarán a cabo distintas capacitaciones y actividades que contarán con especialistas locales e internacionales. Estarán presentes expositores como Pepe Cerezo (director de Evoca media y fundador de Digital Journey, España), Ismael Nafría (periodista, escritor y consultor español), Majo Iriarte (gerente de alianzas con medios de Google para Argentina), Claudia Báez (cofundadora y ex directora del medio digital Cuestión Pública), Miguel Carvajal (director de la Maestría en Periodismo de Innovación de la Universidad Miguel Hernández, España), Fabián Calle (Senior Fellow de la Universidad Internacional de la Florida y director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI), José Jorge García Gómez (gerente Global de Preventa de Protecmedia, España), Gastón Serralta (CEO de Dosunos), Fernanda Kobelinsky (editora general de Infobae América), Marina Dragonetti (jefa de producto digital y editora de newsletters de Clarín), Diego Japas (prosecretario de redacción en La Nación) y Ezequiel Franco (director digital de 0221, La Plata).