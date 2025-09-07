Rumbo al Congreso Internacional de Psicología: el desafío de llevar adelante la inclusión socioeducativa

Es por ello que, en el IX Congreso Internacional de Psicología que se realizará en Tucumán el 16 y 17 de octubre, bajo el lema “La psicología en un contexto de incertidumbre”, se debatirán este y otros temas. valorando la importancia de la investigación en la formación y dando la apertura a otros campos del saber, lo que contribuye a una sinergia enriquecedora entre las diversas disciplinas. Remarcando a su vez, la importancia de que el progreso de los conocimientos se produce por la participación de todos los actores para lograr que la inclusión socioeducativa sea una realidad en nuestra sociedad.