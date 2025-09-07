Rumbo al Congreso Internacional de Psicología: el desafío de llevar adelante la inclusión socioeducativa

Hacia finales del siglo pasado el tema de la inclusión socioeducativa y laboral surge con fuerza en el ámbito de la sociedad. Esto supone garantizar una educación de calidad para todos, exigiendo múltiples miradas: lo plural, lo diverso, lo singular y las diferentes voces de cada uno de los protagonistas, entendiendo que este concepto permite abordar estas problemáticas de manera global y con un enfoque integral e interdisciplinario.
Es además una responsabilidad ineludible del Estado, que debe acudir ya no con debates, sino con políticas concretas, programas y estrategias que se implementen en todos los niveles educativos
Por ello es imperativo deconstruir el proceso clasificatorio de la discapacidad, en lugar de normalizar lo heterogéneo, para unificar la permanencia en la escuela o el capacitismo que se entendía como matriz que excluye al “discapacitado” para comprender la situación actual.
Ainscow, en su Index for inclusión, propone una guía para implementar el proceso que debe recorrer la escuela para ser inclusiva, lo que abarca la política, la cultura y las prácticas educativas. Estas fueron determinadas por la historia, la filosofía, la sociología y la política, que marcaron el rumbo de las distintas ideas acerca de la inclusión educativa. Se afirma que son concepciones epocales.
En el texto “La Educación encierra un tesoro”, Jacques Delors plantea los cuatro pilares de la educación: aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer. Esto nos lleva a reflexionar que aprender a vivir juntos con otros, con cada uno que participa del espacio escolar, sería una meta a lograr en lo tan pregonado como la inclusión socioeducativa.
Flavia Terigi, profesora e investigadora argentina, se interroga acerca de si la inclusión educativa es “un concepto estelar” en el sentido de ser algo protagónico, que aparece en el firmamento de las ideas educativas, que deja huella y del que todos hablan… Que parece iluminar el campo de los problemas de las personas interesadas por ese concepto” Esta idea parece retomar fuerza para que el debate acerca de si la educación inclusiva o el en vez, la inclusión educativa, sea o no una utopía.
Hablando de la escuela
Distintos autores, Ainscow, Booth y Dyson (2006) y Echeita y Duk definen que “la escuela inclusiva es aquella que garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos y para todas”.
La escuela como institución debería revisar las condiciones en que despliega el formato de inclusión educativa. Reconocer que no todos los alumnos aprenden lo mismo de la misma manera nos lleva a desmentir la hipótesis de que todos los alumnos deben realizar el mismo recorrido en su proceso de aprendizaje. Considero que la escuela se debate entre cumplir con la ley o continuar con el discusión de cómo gestionar condiciones adecuadas para que se efectúe la inclusión educativa y que la escuela sea para todos; que no sea una promesa, por cierto incumplida, para los padres que buscan una escuela para sus hijos.
“En el fondo, la inclusión educativa es el proceso (complejo, difícil y plagado de dilemas) de llevar nuestros principios y valores a la acción” (Booth, 2006). La educación inclusiva es una revolución cultural. Pongámonos en marcha si estamos convencidos de ello.
Es por ello que, en el IX Congreso Internacional de Psicología que se realizará en Tucumán el 16 y 17 de octubre, bajo el lema “La psicología en un contexto de incertidumbre”, se debatirán este y otros temas. valorando la importancia de la investigación en la formación y dando la apertura a otros campos del saber, lo que contribuye a una sinergia enriquecedora entre las diversas disciplinas. Remarcando a su vez, la importancia de que el progreso de los conocimientos se produce por la participación de todos los actores para lograr que la inclusión socioeducativa sea una realidad en nuestra sociedad.