Secciones
SociedadActualidad

El cuadro robado: la obra de arte saqueada por los nazis y su valor actual, en el centro de una batalla legal

Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso, la pareja que poseía el cuadro, afirmaron que fue adquirido por una tía.

El cuadro Retrato de una dama. El cuadro "Retrato de una dama".
Hace 44 Min

Un cuadro con una historia turbulenta, robado a un galerista judío por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, desató una batalla legal en Argentina. Se trata del "Retrato de una dama", una pintura que fue descubierta en un chalet de Mar del Plata gracias a la perseverancia de un equipo de periodistas. Ahora, el juez federal Santiago Inchausti puso la obra a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras se investiga su legítima propiedad.

Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso, la pareja que poseía el cuadro, afirmaron que fue adquirido por una tía y negaron haberlo obtenido de manera ilícita. Sin embargo, la fiscalía había solicitado que la pintura fuera resguardada en el Museo del Holocausto en Buenos Aires, para su preservación y no para su exhibición.

El juez Inchausti, en cambio, optó por la custodia de la Corte Suprema, una decisión comunicada al presidente del tribunal, Horacio Rosatti. La obra permanecerá bajo su resguardo "hasta tanto se pueda determinar a quién corresponde su entrega definitiva", según el magistrado.

Este caso no solo plantea interrogantes sobre el destino del "Retrato de una dama" y su posible valor en el mercado del arte, sino que también podría sentar un precedente legal en Argentina en cuanto a la restitución de bienes saqueados durante el Holocausto. La decisión final de la justicia será crucial para determinar el futuro de esta obra y su significado histórico.

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Arrestaron a la hija de un jerarca nazi que se negó a entregar un cuadro robado en la Segunda Guerra Mundial

Arrestaron a la hija de un jerarca nazi que se negó a entregar un cuadro robado en la Segunda Guerra Mundial

El misterio del cuadro robado por nazis que apareció en Mar del Plata: investigan a una empresaria textil

El misterio del cuadro robado por nazis que apareció en Mar del Plata: investigan a una empresaria textil

Efemérides del sábado 30 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del sábado 30 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

Santiago Bilinkis sobre la IA en Endeavor NOA: Lo que estamos haciendo es humanidad artificial

Santiago Bilinkis sobre la IA en Endeavor NOA: "Lo que estamos haciendo es humanidad artificial"

“La IA no es una amenaza, es una oportunidad”: Tucumán será pionera en la capacitación docente en inteligencia artificial

“La IA no es una amenaza, es una oportunidad”: Tucumán será pionera en la capacitación docente en inteligencia artificial

Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
2

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
4

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Tucumán está de la cabeza
5

Tucumán está de la cabeza

Luis Juez le respondió al Gordo Dan tras el ataque a su hija: Así no se defiende la libertad
6

Luis Juez le respondió al "Gordo Dan" tras el ataque a su hija: "Así no se defiende la libertad"

Más Noticias
Panqueques caseros: la receta simple para conquistar a grandes y chicos

Panqueques caseros: la receta simple para conquistar a grandes y chicos

¿Por qué es importante la actividad física?

¿Por qué es importante la actividad física?

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

Cuáles son los lugares soñados por alumnos destacados de Arquitectura de la UNT

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

El tiempo en Tucumán: se espera un sábado mayormente nublado con una máxima de 21°C

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

A qué edad vuelve la felicidad, tras su caída en la juventud, según la ciencia

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

Santoral de hoy 6 de septiembre: ¿qué santos se celebran?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Comentarios