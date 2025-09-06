El cuadro robado: la obra de arte saqueada por los nazis y su valor actual, en el centro de una batalla legal

Un cuadro con una historia turbulenta, robado a un galerista judío por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, desató una batalla legal en Argentina. Se trata del "Retrato de una dama", una pintura que fue descubierta en un chalet de Mar del Plata gracias a la perseverancia de un equipo de periodistas. Ahora, el juez federal Santiago Inchausti puso la obra a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras se investiga su legítima propiedad.
Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso, la pareja que poseía el cuadro, afirmaron que fue adquirido por una tía y negaron haberlo obtenido de manera ilícita. Sin embargo, la fiscalía había solicitado que la pintura fuera resguardada en el Museo del Holocausto en Buenos Aires, para su preservación y no para su exhibición.
El juez Inchausti, en cambio, optó por la custodia de la Corte Suprema, una decisión comunicada al presidente del tribunal, Horacio Rosatti. La obra permanecerá bajo su resguardo "hasta tanto se pueda determinar a quién corresponde su entrega definitiva", según el magistrado.
Este caso no solo plantea interrogantes sobre el destino del "Retrato de una dama" y su posible valor en el mercado del arte, sino que también podría sentar un precedente legal en Argentina en cuanto a la restitución de bienes saqueados durante el Holocausto. La decisión final de la justicia será crucial para determinar el futuro de esta obra y su significado histórico.