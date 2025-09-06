El cuadro robado: la obra de arte saqueada por los nazis y su valor actual, en el centro de una batalla legal

Un cuadro con una historia turbulenta, robado a un galerista judío por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, desató una batalla legal en Argentina. Se trata del "Retrato de una dama", una pintura que fue descubierta en un chalet de Mar del Plata gracias a la perseverancia de un equipo de periodistas. Ahora, el juez federal Santiago Inchausti puso la obra a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras se investiga su legítima propiedad.