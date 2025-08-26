El misterio del cuadro robado por nazis que apareció en Mar del Plata: investigan a una empresaria textil

El procedimiento, a cargo de la DUOF Mar del Plata de la Policía Federal, se realizó el martes por la tarde, pero la pintura no fue hallada. Sí se secuestraron láminas y grabados, varios celulares, armas y material vinculado a exposiciones de arte de los años 40, entre ellas una serie alusiva a Henri Matisse. Durante el operativo, Patricia Kadgien estuvo presente junto a un hombre identificado como su pareja. Según fuentes judiciales que consultó Infobae, se limitó a decir que presentará documentación a través de su abogado.