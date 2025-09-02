Arrestaron a la hija de un jerarca nazi que se negó a entregar un cuadro robado en la Segunda Guerra Mundial

La historia de cómo se descubrió el cuadro es igualmente llamativa. Un periodista del medio neerlandés AD, investigando a la familia Kadgien en Mar del Plata, encontró la imagen del "Retrato de una dama" en el sitio web de una inmobiliaria que ofrecía la casa en venta. La claridad de la imagen convenció a los expertos de que se trataba de la pieza robada por los nazis.