Arrestaron a la hija de un jerarca nazi que se negó a entregar un cuadro robado en la Segunda Guerra Mundial

La mujer fue puesta bajo arresto domiciliario junto a su esposo tras una serie de allanamientos en Mar del Plata.

El cuadro Retrato de una dama. El cuadro "Retrato de una dama".
Hace 2 Hs

En una escalada del caso que involucra una pintura robada a un coleccionista judío durante la Segunda Guerra Mundial, Patricia Kadgien, hija de un jerarca nazi, fue puesta bajo arresto domiciliario junto a su esposo tras una serie de allanamientos en Mar del Plata. Las autoridades los acusan de entorpecer la investigación para recuperar el cuadro "Retrato de una dama", que habría sido encontrado previamente en su posesión.

Hoy, se llevaron a cabo cuatro nuevos allanamientos en diferentes propiedades de la familia Kadgien en Mar del Plata, luego de que una búsqueda inicial no lograra dar con la pintura. Según el fiscal federal Carlos Martínez, estos operativos buscan "elementos de interés para la causa", aunque el cuadro en sí no fue hallado.

La controversia gira en torno a la procedencia del "Retrato de una dama", que perteneció a un coleccionista judío en los Países Bajos antes de ser confiscado durante la ocupación nazi. La aparición de la pintura en la casa de Patricia Kadgien desató una investigación para determinar si la familia está en posesión de bienes robados durante el Holocausto.

"Entorpeciendo la investigación"

La defensa de Kadgien, liderada por el abogado Carlos Murias, argumentó que pusieron la pintura "a disposición" de la Justicia Civil, y alegaron que es el fuero competente para resolver la disputa. Sin embargo, el fiscal Martínez rechazó esta maniobra, al insistir en que la familia está "entorpeciendo la investigación" al ocultar el cuadro.

"El encubrimiento se sigue perpetrando hasta hoy", afirmó el fiscal, quien solicitó al juez federal Santiago Inchausti la detención domiciliaria del matrimonio por 72 horas, tiempo en el que serán informados formalmente de los cargos en su contra.

Murias también cuestionó la competencia de la Justicia Penal en este caso, con el argumento de que el presunto delito de "encubrimiento de contrabando" estaría prescripto. Sin embargo, el fiscal Martínez refutó esta afirmación, al asegurar que "hay varias cuestiones a dilucidar, pero entendemos que el delito no está prescripto".

Los nuevos allanamientos incluyeron la residencia donde se había descubierto la obra inicialmente, así como propiedades en los barrios La Florida y Parque Luro, donde la pareja permanecerá bajo arresto domiciliario. 

La historia de cómo se descubrió el cuadro es igualmente llamativa. Un periodista del medio neerlandés AD, investigando a la familia Kadgien en Mar del Plata, encontró la imagen del "Retrato de una dama" en el sitio web de una inmobiliaria que ofrecía la casa en venta. La claridad de la imagen convenció a los expertos de que se trataba de la pieza robada por los nazis.

El caso del "Retrato de una dama" generó gran interés internacional, y reabrió el debate sobre la recuperación de obras de arte saqueadas durante la Segunda Guerra Mundial y la responsabilidad de los descendientes de figuras del régimen nazi.

