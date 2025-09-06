Secciones
DeportesFútbol

Reunión en Ezeiza: Tapia y Grindetti, cara a cara tras el duro comunicado de Independiente contra la CONMEBOL

El presidente de la AFA recibió a su par de Independiente en el predio Lionel Messi tras la sanción que dejó al club afuera de la Sudamericana. Tapia intentó mediar, mientras Grindetti denunció falta de apoyo y cuestionó la decisión del ente continental.

Reunión en Ezeiza: Tapia y Grindetti, cara a cara tras el duro comunicado de Independiente contra la CONMEBOL
Hace 53 Min

El escándalo que rodea a Independiente y la CONMEBOL sumó este sábado un nuevo capítulo. Tras la descalificación del club de Avellaneda de la Copa Sudamericana, las multas económicas y la sanción que impide la presencia de público durante 14 partidos (siete como local y siete como visitante), la dirigencia del “Rojo” publicó un explosivo comunicado que marcó una “declaración de guerra” contra la entidad continental.

En ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recibió a Néstor Grindetti, presidente de Independiente, en el predio Lionel Messi de Ezeiza el 6 de septiembre de 2025, a las 10.16 de la mañana.

La postura de Tapia

Fuentes cercanas a la reunión señalaron que Tapia planteó que la línea “incendiaria” del comunicado de Independiente no ayudaría en el reclamo formal ante la CONMEBOL. En su rol de mediador, el titular de la AFA -y representante interino de la confederación ante la FIFA- intentó abrir la posibilidad de un canal de diálogo que alivie la sanción.

El reclamo de Grindetti

Del otro lado de la mesa, Grindetti expuso el profundo malestar del club, asegurando que desde el inicio del conflicto no sintieron respaldo ni de la AFA ni del fútbol argentino en general. Para el dirigente, el castigo impuesto es uno de los más severos en la historia del ente sudamericano y representa una injusticia que, además, benefició solo a Universidad de Chile, que avanzó de ronda.

El comunicado de Independiente

El escrito que difundió Independiente fue contundente y marcó un antes y un después en su relación con la CONMEBOL. Allí calificó la sanción como una “decisión política” y puso en la mira directamente a Alejandro Domínguez, presidente del organismo, a quien acusó de favorecer a las Sociedades Anónimas Deportivas. El texto también incluyó un gesto de alto impacto simbólico: el club exigió que se retiren todas las referencias al “Rojo” del museo de la CONMEBOL en Luque mientras dure la gestión de Domínguez.

Pero la indignación de la dirigencia no se centró únicamente en la dureza de las sanciones -multas económicas millonarias y 14 partidos sin público-, sino en lo que consideran la mayor injusticia: que Universidad de Chile haya sido la única beneficiada con el fallo al avanzar de ronda. En Avellaneda reconocen que esperaban un castigo ejemplar, incluso la descalificación de ambos equipos, pero jamás que el rival quedara libre de consecuencias deportivas.

En esa línea, el club adelantó que apelará a la totalidad del dictamen con la intención de reducir tanto la sanción económica como la cantidad de partidos a puertas cerradas. Además, pedirá que se establezca una fecha límite para la revisión del fallo: si la resolución no llega antes de los cuartos de final, Independiente exigirá que esos encuentros queden en suspenso.

Escenario abierto

La reunión en Ezeiza reflejó la tensión del momento: Tapia en un rol conciliador y Grindetti firme en su postura de denuncia e indignación. El desenlace dependerá ahora de la respuesta de la CONMEBOL y de la capacidad de negociación que pueda abrir la AFA, en medio de un conflicto que expone al máximo la grieta entre Independiente y el ente rector del fútbol sudamericano.

Temas Club Atlético IndependienteClub Universidad de ChileClaudio "Chiqui" TapiaNéstor Grindetti
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo
1

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?
2

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas
3

Polémica urbana: “No molestamos a nadie”, dijeron los adolescentes ciclistas

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso
4

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Tucumán está de la cabeza
5

Tucumán está de la cabeza

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense
6

Las 5 claves de la semana: Milei, un veto histórico y la esperanza de un triunfo bonaerense

Más Noticias
Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

Elecciones 2025: la Justicia Federal rechazó un planteo en contra de la candidatura de Osvaldo Jaldo

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

El Gobierno explicó por qué el riesgo país superó los 900 puntos y apuntó contra el Congreso

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Filtraron el video del furioso cruce de Lionel Messi con un rival en el túnel del Más Monumental

Scaloni mueve las piezas: cómo formaría la Selección Argentina sin Messi ni Romero contra Ecuador

Scaloni mueve las piezas: cómo formaría la Selección Argentina sin Messi ni Romero contra Ecuador

Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y Chiqui Tapia tuvo que intervenir

Escándalo en Conmebol: Independiente lanzó un ataque feroz y "Chiqui" Tapia tuvo que intervenir

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

Así quedó la tabla del Rugby Championship tras el agónico final que dejó a Los Pumas sin triunfo en Australia

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

La Libertad Avanza: ¿es suficiente con Milei para sumar votos en las provincias?

Comentarios