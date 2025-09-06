Reunión en Ezeiza: Tapia y Grindetti, cara a cara tras el duro comunicado de Independiente contra la CONMEBOL

El comunicado de Independiente

El escrito que difundió Independiente fue contundente y marcó un antes y un después en su relación con la CONMEBOL. Allí calificó la sanción como una “decisión política” y puso en la mira directamente a Alejandro Domínguez, presidente del organismo, a quien acusó de favorecer a las Sociedades Anónimas Deportivas. El texto también incluyó un gesto de alto impacto simbólico: el club exigió que se retiren todas las referencias al “Rojo” del museo de la CONMEBOL en Luque mientras dure la gestión de Domínguez.