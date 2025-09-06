Reunión en Ezeiza: Tapia y Grindetti, cara a cara tras el duro comunicado de Independiente contra la CONMEBOL

El escándalo que rodea a Independiente y la CONMEBOL sumó este sábado un nuevo capítulo. Tras la descalificación del club de Avellaneda de la Copa Sudamericana, las multas económicas y la sanción que impide la presencia de público durante 14 partidos (siete como local y siete como visitante), la dirigencia del “Rojo” publicó un explosivo comunicado que marcó una “declaración de guerra” contra la entidad continental.
En ese contexto, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recibió a Néstor Grindetti, presidente de Independiente, en el predio Lionel Messi de Ezeiza el 6 de septiembre de 2025, a las 10.16 de la mañana.
La postura de Tapia
Fuentes cercanas a la reunión señalaron que Tapia planteó que la línea “incendiaria” del comunicado de Independiente no ayudaría en el reclamo formal ante la CONMEBOL. En su rol de mediador, el titular de la AFA -y representante interino de la confederación ante la FIFA- intentó abrir la posibilidad de un canal de diálogo que alivie la sanción.
El reclamo de Grindetti
Del otro lado de la mesa, Grindetti expuso el profundo malestar del club, asegurando que desde el inicio del conflicto no sintieron respaldo ni de la AFA ni del fútbol argentino en general. Para el dirigente, el castigo impuesto es uno de los más severos en la historia del ente sudamericano y representa una injusticia que, además, benefició solo a Universidad de Chile, que avanzó de ronda.
El comunicado de Independiente
El escrito que difundió Independiente fue contundente y marcó un antes y un después en su relación con la CONMEBOL. Allí calificó la sanción como una “decisión política” y puso en la mira directamente a Alejandro Domínguez, presidente del organismo, a quien acusó de favorecer a las Sociedades Anónimas Deportivas. El texto también incluyó un gesto de alto impacto simbólico: el club exigió que se retiren todas las referencias al “Rojo” del museo de la CONMEBOL en Luque mientras dure la gestión de Domínguez.
Pero la indignación de la dirigencia no se centró únicamente en la dureza de las sanciones -multas económicas millonarias y 14 partidos sin público-, sino en lo que consideran la mayor injusticia: que Universidad de Chile haya sido la única beneficiada con el fallo al avanzar de ronda. En Avellaneda reconocen que esperaban un castigo ejemplar, incluso la descalificación de ambos equipos, pero jamás que el rival quedara libre de consecuencias deportivas.
En esa línea, el club adelantó que apelará a la totalidad del dictamen con la intención de reducir tanto la sanción económica como la cantidad de partidos a puertas cerradas. Además, pedirá que se establezca una fecha límite para la revisión del fallo: si la resolución no llega antes de los cuartos de final, Independiente exigirá que esos encuentros queden en suspenso.
Escenario abierto
La reunión en Ezeiza reflejó la tensión del momento: Tapia en un rol conciliador y Grindetti firme en su postura de denuncia e indignación. El desenlace dependerá ahora de la respuesta de la CONMEBOL y de la capacidad de negociación que pueda abrir la AFA, en medio de un conflicto que expone al máximo la grieta entre Independiente y el ente rector del fútbol sudamericano.