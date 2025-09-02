Se conocieron las primeras sanciones para los hinchas de Independiente y la U. de Chile luego del escándalo en la Copa Sudamericana

Las imágenes de las cámaras del estadio y el trabajo de investigación permitieron detectar a los barras que encabezaron el ataque a los hinchas visitantes en la tribuna Pavoni Alta. Allí se produjeron escenas de extrema violencia que terminaron con heridos de gravedad, como el simpatizante chileno que fue obligado a arrojarse desde lo alto de la tribuna para salvar su vida. Entre los sancionados aparece Mario Nadalich, uno de los líderes de la facción oficial, mientras que su par Juan Ignacio Lenczicki ya tenía prohibido el ingreso por disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación.