Tips para reducir tu huella digital: te ayuda a quedar menos expuesto a ataques y estafas virtuales

Muchos sitios te piden que te suscribas a un newsletter la primera vez que ingresás a cambio de una recompensa. Pero en este primer paso, almacenan tus datos. Para saber a qué sitios nos suscribimos podemos abrir el mail y buscar términos clave como “bienvenido”, “confirma tu dirección de correo” o “gracias por registrarte”. De este modo en la bandeja de entrada se filtrarán y aparecerán todos los sitios a los que alguna vez nos suscribimos. Basta con ingresar a cada correo y, al final, buscar la opción “desuscribirse” o “darse de baja.”