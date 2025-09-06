Tips para reducir tu huella digital: te ayuda a quedar menos expuesto a ataques y estafas virtuales

Cada vez que navegamos, interactuamos o posteamos, dejamos un rastro llamado huella digital. Es la información que pueden usar hackers y estafadores virtuales para hacerte daño o, más común aún, anunciantes para mostrar publicidad indeseada. Aunque no se puede eliminar por completo, sí existe la posibilidad de reducir esta huella de forma significativa.
Como punto de partida, es clave buscarnos en Google, Bing o Yahoo, y si tenemos un nombre común, usarlo completo, para ver qué información aparece sobre nosotros. También sirve hacer una lista de los sitios o aplicaciones en los que sabemos que alguna vez nos registramos con nuestros datos.
Cinco pasos para reducir tu huella digital
Eliminá o desactivá cuentas inactivas
Muchas redes y plataformas contienen información antigua que puede ser usada en tu contra. En las aplicaciones o páginas que ya no usés pero tengás cuenta y quieras borrarla, los pasos suelen ser similares: iniciar sesión, ir a configuración o al perfil de la cuenta y buscar las opciones “eliminar cuenta”, “cerrar cuenta”, “dar de baja cuenta” o alguna similar. Si no la encontrás, podés buscar en Google o Youtube tutoriales para eliminar la cuenta que quieras.
Da de baja suscripciones
Muchos sitios te piden que te suscribas a un newsletter la primera vez que ingresás a cambio de una recompensa. Pero en este primer paso, almacenan tus datos. Para saber a qué sitios nos suscribimos podemos abrir el mail y buscar términos clave como “bienvenido”, “confirma tu dirección de correo” o “gracias por registrarte”. De este modo en la bandeja de entrada se filtrarán y aparecerán todos los sitios a los que alguna vez nos suscribimos. Basta con ingresar a cada correo y, al final, buscar la opción “desuscribirse” o “darse de baja.”
Pedí la eliminación de tus datos en Google
Con un formulario específico podés pedir que quiten tu dirección, teléfono u otros datos sensibles de los resultados de búsqueda. Esto se hace accediendo a myactivity.google.com y clickeando “eliminar actividad por”, buscando la opción “todo el tiempo”. Por último, deberás desactivar el seguimiento en “control de actividad.”
Reducí la información compartida en redes
Si tu perfil es público, cualquiera puede usar tu contenido. Hacelo privado y pensá bien qué compartís y si querés que eso permanezca en línea durante mucho tiempo.
Ajustá tus configuraciones de privacidad
Revisá redes, apps, navegadores y dispositivos. Limitá permisos, cookies y lo que compartís para dificultar la recolección de información. Si necesitás llenar tus datos en páginas en las que no confiás o que no vas a usar con frecuencia y no querés dar tus datos podés hacerlo con correos temporales (también llamados “burner emails”) que protegen tu privacidad. Si usás MacBook o iPhone, el sistema operativo solo te sugiere la opción de crear un mail temporal, y si no podés usar servicios como 10MinuteMail o GuerrillaMail.
En resumen: no podés borrar por completo tu huella digital, pero sí reducirla de forma drástica. El primer paso es saber qué hay sobre vos en internet y, a partir de allí, empezar a eliminar, limitar y proteger.