Cómo evitar estafas digitales: desactiva estas dos funciones de tu celular

El phishing es el conjunto de engaños virtuales que utilizan los ciberdelincuentes para robar datos personales y dinero a través del acceso a los dispositivos de las víctimas. Correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto son las pantallas más utilizadas.
En este contexto de inseguridad virtual, los usuarios deben estar alerta ya que muchas de estas estafas no son únicamente a través de aplicaciones, sino también por medio de algunas funciones del celular.
De esta manera, hay dos funciones de los teléfonos móviles que es necesario desactivar para evitar la actividad de los hackers. Se trata de la de Bluetooth y la del GPS, de acuerdo a lo informado por el portal especializado Computer Hoy.
Lo concreto es que al estar activadas estas funciones, los ciberdelincuentes tienen la posibilidad de infiltrarse en el celular y acceder a datos y claves personales, como así también a aplicaciones como el home banking.
Las dos funciones del celular que hay que desactivar para evitar ciberestafas
GPS
- Abrir el ícono de “Ajustes”, una rueda en tu pantalla de inicio o en el menú de aplicaciones.
- Acceder a “Ubicación”: buscar la opción “Ubicación”, “Localización” o algo parecido. Atención: veces puede encontrarse en la sección “Seguridad y privacidad”.
- Desactivar el interruptor: verás una especie de interruptor junto a la opción “Ubicación”. Deslizarlo hacia la izquierda para desactivarlo.
Bluetooth
- Abrir el ícono de “Ajustes”: al igual que antes, buscar el ícono de la rueda.
- Buscar Bluetooth: suele estar en la sección de “Conexiones” o “Conectividad”.
- Desactivar el interruptor que está junto a “Bluetooth” y deslizarlo hacia la izquierda.