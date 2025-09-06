Youtube transmitirá gratis una de las sagas más exitosas del último tiempo

Crepúsculo fue sin lugar a dudas uno de los fenómenos juveniles más trascendentes del último tiempo, con una de las historias que marcó a una generación. Hombres lobo y vampiros se reformularon en un triángulo amoroso que fascinó a la juventud de la época y acumuló miles de millones de dólares tanto en librerías como en taquillas.
La saga de novelas de Stephanie Meyer que combinó la literatura juvenil, romántica y fantástica fue un fenómeno cultural y comercial sin precedentes, generando comunidades que se dividían entre los vampiros y los hombres lobo. La adaptación cinematográfica que llegó en 2008 de los cinco libros atrajo a una audiencia masiva, que en su aniversario podrá revivir los sentimientos de aquella época.
YouTube transmitirá la saga completa de Crepúsculo
En el marco de los 20 años del debut del primer libro de Crepúsculo, YouTube hizo el anuncio que alentará a todos los fanáticos a consultar la plataforma: trasmitirá por una semana de septiembre la historia de amor completa de Bella Swan y Edward Cullen.
La celebración comenzará el domingo 7 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 14 de septiembre. Los fanáticos podrán disfrutar de la saga completa en el canal oficial de Lionsgate Movies en la plataforma de YouTube.
El orden de la saga completa de Crepúsculo
La historia que llevó al estrellato mundial a Kristen Stewart y Robert Pattinson sigue vigente entre sus fanáticos que aún recuerdan el universo de Stephanie Meyer. Así también las nuevas generaciones buscan ser parte, por lo que la productora de la saga decidió realizar esta maratón semanal para facilitar el acceso a todos los que deseen disfrutar de esta historia de amor prohibido, lucha de vampiros y hombres lobos y el precio por la eternidad.
Los fanáticos podrán disfrutar por una semana completa de las cinco entregas de esta saga. Estas son:
- Crepúsculo (2008)
- Luna Nueva (2009)
- Crepúsculo la Saga: Eclipse (2010)
- Crepúsculo la saga: amanecer - parte 1 (2011)