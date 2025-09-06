Secciones
Para maratonear el fin de semana: la vertiginosa miniserie de seis capítulos de Netflix que nunca es lo esperado

Esta miniserie se convirtió rápidamente en una de las producciones más vistas de la plataforma, con un ritmo frenético y una trama atrapante.

Sol Negro, la miniserie de Netflix para disfrutar este fin de semana. "Sol Negro", la miniserie de Netflix para disfrutar este fin de semana.
Hace 1 Hs

Llegó el fin de semana y con ello es momento de consultar el catálogo de Netflix para maratonear series nuevas. Y la plataforma tiene guardadas joyas que no decepcionan, como es el caso de "Sol Negro", una miniserie que rápidamnete se convirtió en una de las más vistas en su estreno. En esta producción, elementos del drama se combinan con el suspense, el misterio, los asesinatos y los paisajes idílicos para dar lugar a una historia atrapante.

Los aromas y los eléctricos colores de Provenza atraviesan la pantalla para llevar a los espectadores a los paisajes franceses, sumidos en una trama frenética. "Sol Negro" es una de las series que apenas permiten parpadear: su trama adictiva te llevará a querer resolver rápidamente los misterios de este thriller mezclado con drama criminal.

¿De qué trata “Sol Negro”?

La miniserie de seis capítulos se enfoca en Alba (Ava Baya), una joven madre que huye de su pasado turbulento y se traslada a Provenza para trabajar como recolectora en una lujosa finca de rosas en Provenza. Pero huir no resulta tan fácil. Al otro día, el patriarca del dominio aparece muerto, lo que convierte a Alba en la principal sospechosa.

Sin embargo el vuelco de la serie llega cuando Alba descubre que el difunto le legó todo el dominio "florícola", ya que es la hija secreta, lo que revela así un vínculo de la joven madre con una poderosa dinastía local. Al descubrirlo, la viuda hará todo por mantener sus intereses y su herencia a salvo.

Cuáles son los aspectos más destacados de “Sol Negro”

La atrapante historia está contada en un ritmo vertiginoso que apenas deja respirar. Para los amantes de las series de ritmo mpas acelerado o para queines prefeiren una producción que puedan terminar en un día, "Sol Negro" es una de las candidatas más idóneas.

Uno de los aspectos más señalados de esta miniserie es la salida de los códigos tradicionales del género, para dar un ritmo vertiginoso con los giros argumentales en tan solo seis episodios. Para quienes les gusta sorprenderse, esta producción lleva al extremo las situaciones excéntricas, donde un héroe puede convertirse en villano rápidamente.

Las actuaciones fueron destacadas por la crítica, en las que resalta la interpretación de Baya e Isabelle Adjani, quien desempeña el papel de la viuda. Ambas añaden drama y misterio, pero a la vez un toque de humor que hacen más valioso el visionado. El resto de personajes son encarnados por Guillaume Gouix, Louise Coldefy, Claire Romain y Pierre Gommé.​

