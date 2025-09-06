Para maratonear el fin de semana: la vertiginosa miniserie de seis capítulos de Netflix que nunca es lo esperado

Llegó el fin de semana y con ello es momento de consultar el catálogo de Netflix para maratonear series nuevas. Y la plataforma tiene guardadas joyas que no decepcionan, como es el caso de "Sol Negro", una miniserie que rápidamnete se convirtió en una de las más vistas en su estreno. En esta producción, elementos del drama se combinan con el suspense, el misterio, los asesinatos y los paisajes idílicos para dar lugar a una historia atrapante.