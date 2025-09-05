Dwayne Johnson rompió en llanto al recibir una ovación de 15 minutos por su nueva película

Dwayne Johnson y un aplauso que rompió récords

Las luces se encendieron tras la proyección y la audiencia se puso de pie, no por simple cortesía, sino por una emoción genuina que se prolongó entre los asistentes del Festival de cine de Venecia."The Smashing Machine", recibió una ovación de nada menos que 15 minutos de pie en La Mosta, uno de los eventos más prestigiosos del mundo. Este es un hito récord de este año y un claro indicio de que la película caló profundamente en el público.