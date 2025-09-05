Secciones
Dwayne Johnson rompió en llanto al recibir una ovación de 15 minutos por su nueva película

De películas más infantiles y de acción a ser aclamado por la crítica más exigente. La transformación de "La Roca" que sorprendió a todos.

Hace 44 Min

Las señales del Festival de Venecia indican que "La Roca" podría ser un legítimo ganador del prestigioso premio de la Academia. Desde Italia gritaron alto el nombre de una cinta que nadie vio venir en esta categoría: "The Smashing Machine", una producción que puso a su protagonista, Dwayne Johnson, en la mira como un serio contendiente al Oscar.

Dirigida por el aclamado Benny Safdie y con la talentosa Emily Blunt como coprotagonista, esta película promete dar que hablar, no solo por la fascinante biografía de Mark Kerr, el legendario luchador de la UF, sino por una inesperada revelación del mundo cinematográfico que pone a "La Roca", como uno de los uno de los candidatos a la nominación al Oscar.

Dwayne Johnson y un aplauso que rompió récords

Las luces se encendieron tras la proyección y la audiencia se puso de pie, no por simple cortesía, sino por una emoción genuina que se prolongó entre los asistentes del Festival de cine de Venecia."The Smashing Machine", recibió una ovación de nada menos que 15 minutos de pie en La Mosta, uno de los eventos más prestigiosos del mundo. Este es un hito récord de este año y un claro indicio de que la película caló profundamente en el público.

Esta explosión de entusiasmo fue tan abrumadora que incluso se podía ver a un Dwayne Johnson visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, conmovido por la respuesta del público. En "The Smashing Machine", Johnson encarna al luchador de MMA (Artes Marciales Mixtas) Mark Kerr, en una historia basada en hechos reales que ya se anuncia como "la película más devastadora que he visto en años".

La transformación de "The Rock"

Este papel marca un giro de 180 grados en la carrera de "The Rock", acostumbrados a producciones taquilleras de gran presupuesto como "Moana" (2016), "Alerta roja" (2021), "Jungle Cruise" (2021) o "Black Adam" (2022). Pero con esta propuesta del estudio de cine independiente A24, bajo la dirección de Benny Safdie, conocido por trabajos como "Good Time" (2017) y "Diamantes en bruto" (2019) junto a su hermano Josh, Johnson se aventura en un terreno completamente diferente. Y si las predicciones y el fervor de Venecia se mantienen, esta podría ser la gran oportunidad para que Dwayne Johnson se una a la lista de nominados.

"The Smashing Machine" no es solo una película más; es una historia real que promete impactar y resonar en la audiencia, y su recibimiento en Venecia la consolida como una de las candidatas más fuertes para los próximos premios de la Academia.​

