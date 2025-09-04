Netflix lanza una nueva función para recortar y compartir escenas completas de series y películas

Ver series y películas en Netflix se ha convertido en una rutina para millones de personas en España y en el mundo. Solo en 2024, los españoles destinaron más de 3.000 millones de euros a suscripciones digitales, con un gasto medio anual de 158 euros por persona. En este escenario, la plataforma estadounidense sigue siendo una de las favoritas, cerrando el año con más de 300 millones de suscripciones a nivel global, según datos de Yahoo Finance.