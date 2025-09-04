Netflix lanza una nueva función para recortar y compartir escenas completas de series y películas

Ver series y películas en Netflix se ha convertido en una rutina para millones de personas en España y en el mundo. Solo en 2024, los españoles destinaron más de 3.000 millones de euros a suscripciones digitales, con un gasto medio anual de 158 euros por persona. En este escenario, la plataforma estadounidense sigue siendo una de las favoritas, cerrando el año con más de 300 millones de suscripciones a nivel global, según datos de Yahoo Finance.
Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus usuarios y reforzar su posición frente a competidores como HBO Max o Prime Video, Netflix acaba de anunciar una nueva actualización de su función “Momentos”. Esta herramienta, lanzada en octubre de 2024 en su versión móvil, permitía a los suscriptores guardar y volver a ver los fragmentos más destacados de cualquier contenido disponible en el catálogo.
Hasta ahora, los usuarios solo podían seleccionar un punto de inicio para marcar la escena que querían conservar. Sin embargo, la última actualización incorpora una mejora clave: la posibilidad de elegir también el punto final del clip. Esto permite recortar escenas completas y personalizadas, que se pueden guardar para ver más tarde o compartir fácilmente en redes sociales.
Según explicó la compañía, esta novedad busca que los espectadores puedan revivir sus momentos favoritos y difundirlos, fomentando la interacción con las series y películas más populares de la plataforma.
Con esta actualización, Netflix refuerza su estrategia de fidelización al ofrecer a sus suscriptores más formas de disfrutar y compartir contenido, en un mercado cada vez más competitivo en el que la personalización y la experiencia de usuario son claves.