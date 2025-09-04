De qué trata “Señorita J”, la película francesa subida de tono en Netflix

Netflix sigue consolidándose como la plataforma con los mejores contenidos de series y películas, y dentro de su catálogo se destaca “Señorita J”, un romance francés de época que ha despertado gran interés en el público por su historia apasionante y cargada de tensión.
La película sigue a Madame de La Pommeraye (Cécile de France), una joven viuda que decide salir de su reclusión tras la muerte de su marido. Pronto se encuentra con el Marqués de Arcis (Edouard Baer), un hombre encantador pero mujeriego, con quien inicia un vínculo que mezcla amistad y seducción.
A medida que su romance avanza, Madame de La Pommeraye se ve atrapada en los encantos del marqués, hasta que descubre que su interés comienza a disminuir. En ese momento, la viuda rica decide tramar un plan de venganza con la ayuda de una joven aliada (Alice Isaaz), dando un giro inesperado a la historia.
De qué trata “Señorita J”
Ambientada en la Francia del siglo XVIII, la película muestra la vida de Madame de La Pommeraye en su gran mansión campestre, donde recibe con frecuencia las visitas del Marqués de Arcis. Aunque ambos disfrutan de la compañía mutua y comparten momentos de cercanía, el marqués persigue sus propios intereses amorosos.
A pesar de las advertencias de su amiga sobre la naturaleza libertina del marqués, la protagonista cae en sus redes, enamorándose de un hombre que nunca pensó conquistar. La historia combina seducción, traición y venganza, convirtiendo a “Señorita J” en una de las películas más comentadas del catálogo de Netflix.