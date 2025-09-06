Javier Milei regresó a la Argentina tras su viaje EEUU: expectativa por las elecciones bonarenses

El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a la Argentina luego de su visita a Estados Unidos, más precisamente a Los Ángeles, en donde participó de un encuentro con 80 influyentes empresarios, banqueros e inversores internacionales.
Durante su exposición en el encuentro organizado por el Instituto Milken, el mandatario libertario reiteró que continuará administrando la economía “con mano de hierro” pese a los recientes traspiés legislativos y anticipó que, tras el período electoral, buscará equilibrar fuerzas en el Congreso.
El evento se realizó apenas horas después de que la oposición en la Cámara de Senadores desarmara el veto presidencial a la Ley de Emergencia de Discapacidad y diera media sanción a un proyecto que limita el alcance de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
El Presidente expuso ante representantes de compañías de peso mundial como Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras.
En redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la participación de Milei: "Excelente nuestro presidente Javier Milei representando al país antes los más grandes inversores del mundo. Enorme admiración por lo conseguido en estos 20 meses. El interés que hay por invertir en nuestro país es inmenso".
Por su parte, el propio Michael Milken, anfitrión del encuentro, sostuvo al presentarlo: “Pocas personas pueden cambiar el curso de la historia y Milei es una de ellas”.