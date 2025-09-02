¿El fin de una eterna rivalidad?: entre abrazos y chistes, Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se reencontraron en el Colón

Tinelli le había compartido a Pegolini una conversación con otra persona sobre él. "Me dice: 'Él dijo que estaba muerta la televisión' y yo le contesto: 'Está bien, todos cambiamos'. 'Él habla de que la está reviviendo', me dice y yo le digo: 'No sé si la está reviviendo, pero está en la tele'". Mientras el conductor de "Otro día perdido" lo miraba atento con una risa que parecía un tanto incómoda.