¿El fin de una eterna rivalidad?: entre abrazos y chistes, Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se reencontraron en el Colón

Las reconocidas figuras de El Trece se mostraron en un distendido momento tras ser capturados juntos en el evento del diario Clarín.

Hace 2 Hs

En una postal que pocos se imaginarían hace un tiempo, Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se encontraron cara a cara en el Teatro Colón, tras años de pelea mediática y una eterna grieta entre ambos. Durante el festejo de los 80 años del Diario Clarín, las figuras del espectáculo tuvieron una interacción que quedó materializada en un video de la periodista Mercedes Ninci, donde los abrazos y las "declaraciones de paz" no faltaron.

Luciana Geuna sorprendió con una inesperada anécdota sobre Mario Pergolini

Luciana Geuna sorprendió con una inesperada anécdota sobre Mario Pergolini

En un corto de unos segundos quedó registrado el encuentro que rápidamente dio de qué hablar, cuando Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se cruzaron en el emblemático el histórico evento de Clarín. La jornada convocó a 2300 referentes del ámbito político, empresarial y artístico de la Argentina, entre los que se encuentran los reconocidos conductores de ElTrece.

El encuentro de la noche: Pergolini y Tinelli juntos

El video que dura poco más de un minuto, Mercedes Ninci capturó en un primer momento a las figuras que se encontraban charlando en un momento distendido en uno de los salones del Teatro Colón. Cuando notaron que la periodista los estaba filmando, se taparon la boca a modo de broma. Pergolini expresó: "Vamos a hablar como los jugadores" y Tinelli deslizó: "Como no me invita al programa..."

Tinelli le había compartido a Pegolini una conversación con otra persona sobre él. "Me dice: 'Él dijo que estaba muerta la televisión' y yo le contesto: 'Está bien, todos cambiamos'. 'Él habla de que la está reviviendo', me dice y yo le digo: 'No sé si la está reviviendo, pero está en la tele'". Mientras el conductor de "Otro día perdido" lo miraba atento con una risa que parecía un tanto incómoda.

La sinceridad ante todo

Mario Pergolini aprovechó para contar que cada vez que era convocado a ShowMatch encontraba alguna excusa. "Tengo que decir que él me invitaba a sus aperturas y yo le decía que no porque no era el momento", se sinceró el conductor.

Por su parte, Tinelli fue sincero ante una invitación a "Otro día perdido":  “La verdad que no sé si voy a ir, él no maneja la agenda y yo no sé si iría. Si no voy, no es por un pase de factura. Yo tengo la mejor con él”,

El encuentro de los eternos rivales pareció dejar las viejas diferencias atrás. “Ya está, somos padres de colegio, ya está, ya pasó”, minimizó Tinelli. "No hay grieta, Este era un b... peleador de los 90. Ya está, ya pasó", agregó. El video no tardó en viralizarse en las redes y se convirtió en una de las imágenes más destacadas del evento, que representó el cruce de dos épocas, miradas y desencuentros que parecen haberse aminorado con el tiempo.

