Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

A partir de esta tarde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. El área afectada incluye algunas zonas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Una alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.