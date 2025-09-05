Secciones
SociedadClima y ecología

Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

Conocé las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional en todo el país.

Hasta cuándo seguirá el frío en el país Hasta cuándo seguirá el frío en el país
Hace 27 Min

El frente frío llegó con fuerza al territorio argentino y provocó un descenso de temperaturas muy destacado para la época. En algunas zonas, como la Patagonia, las bajas temperaturas llegaron acompañadas de chaparrones. Además, rige una alerta amarilla por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en cinco provincias. 

Alerta amarilla: vientos potentes irrumpirán la jornada en cuatro provincias del NOA

Alerta amarilla: vientos potentes irrumpirán la jornada en cuatro provincias del NOA

A partir de esta tarde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. El área afectada incluye algunas zonas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Una alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

¿Hasta cuándo se quedará el frío en Argentina?

Este periodo de frío llamativo para la época del año promete extenderse en el país hasta el sábado y las heladas intensas se replicarán en los próximos amaneceres sobre Cuyo, la región Pampeana y fundamentalmente sobre el norte de la Patagonia.

A partir del domingo comenzará un gradual ascenso de temperaturas en buena parte del país fundamentado en una rotación de vientos al nor-noreste, y de esta forma, el panorama comenzará a revertirse.

Todo indica que estamos transitando el último frío importante de este invierno 2025 en Argentina, dado que diversos modelos de pronóstico a mediano plazo proyectan en las próximas dos semanas temperaturas que se ubicarán por encima de los valores normales para la época en la mayor parte del país.

Temas Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Pronóstico inquietante: ¿por qué una isla de España está ensayando la mayor alerta volcánica de la historia?

Pronóstico inquietante: ¿por qué una isla de España está ensayando la mayor alerta volcánica de la historia?

Alerta amarilla: fuertes vientos azotarán a Tucumán y otras dos provincias del noroeste

Alerta amarilla: fuertes vientos azotarán a Tucumán y otras dos provincias del noroeste

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

Alerta amarilla: vientos de hasta 90km/h y tormentas abundantes castigarán el norte

Lo más popular
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
1

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
2

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
3

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Messi se despidió como lo hacen los grandes
4

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal
5

Presunto tráfico de influencias: la querella pide que se haga el cruce de comunicaciones y se vea el rol del camarista Leal

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
6

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Más Noticias
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Qué hace hoy la diva más polémica de los 90: su nuevo trabajo en una parrilla

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Comentarios