Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

El frente frío llegó con fuerza al territorio argentino y provocó un descenso de temperaturas muy destacado para la época. En algunas zonas, como la Patagonia, las bajas temperaturas llegaron acompañadas de chaparrones. Además, rige una alerta amarilla por vientos de hasta 90 kilómetros por hora en cinco provincias.
A partir de esta tarde se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h. El área afectada incluye algunas zonas de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Una alerta amarilla indica “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.
¿Hasta cuándo se quedará el frío en Argentina?
Este periodo de frío llamativo para la época del año promete extenderse en el país hasta el sábado y las heladas intensas se replicarán en los próximos amaneceres sobre Cuyo, la región Pampeana y fundamentalmente sobre el norte de la Patagonia.
A partir del domingo comenzará un gradual ascenso de temperaturas en buena parte del país fundamentado en una rotación de vientos al nor-noreste, y de esta forma, el panorama comenzará a revertirse.
Todo indica que estamos transitando el último frío importante de este invierno 2025 en Argentina, dado que diversos modelos de pronóstico a mediano plazo proyectan en las próximas dos semanas temperaturas que se ubicarán por encima de los valores normales para la época en la mayor parte del país.