Secciones
SociedadActualidad

A días de la primavera, la postal invernal volvió a los Valles: Tafí amaneció bajo la nieve

Las bajas temperaturas pintaron de blanco la villa veraniega y sorprendieron a los vecinos y turistas. Lo mismo sucedió en El Mollar.

foto gentileza Karina Ponce foto gentileza Karina Ponce
Hace 2 Hs

El invierno no se quiere ir y, en las últimas horas, se hizo sentir con toda su fuerza en los valles tucumanos. Este viernes, Tafí del Valle despertó envuelto en un paisaje de cuento, ya que la nieve cubrió cerros, calles y techos, tiñendo de blanco cada rincón de la villa turística.

Desde la madrugada, los termómetros marcaron números rojos. La mínima alcanzó los -5°C y el frío atravesó abrigos y bufandas. En El Mollar, la nevada fue aún más generosa: la capa blanca transformó la geografía y regaló imágenes que rápidamente se multiplicaron en las redes sociales. 

A días de la primavera, la postal invernal volvió a los Valles: Tafí amaneció bajo la nieve

Vecinos y visitantes se convirtieron en cronistas improvisados de la jornada, mientras que la periodista Karina Ponce compartió en X (exTwitter) fotos que condensan la belleza y la dureza del invierno en los Valles Calchaquíes.

El fenómeno, que cada año despierta expectativa, llegó para quedarse al menos por unos días. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que durante el fin de semana el frío no dará tregua: las mínimas seguirán por debajo de cero y las máximas apenas rozarán los 10°C. 

El cielo, según los pronósticos, alternará entre nubes y claros, sin descartar nuevas sorpresas invernales.

Temas Tafí del ValleServicio Meteorológico NacionalEl MollarValles Calchaquíes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro
1

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan
2

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle
3

La inquietante trama oculta detrás de los robos en Tafí del Valle

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU
4

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia
5

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela
6

Qué dijo Lionel Scaloni luego de la goleada de Argentina sobre Venezuela

Más Noticias
Según el Feng Shui, ¿qué significa encontrar cucarachas en tu casa?

Según el Feng Shui, ¿qué significa encontrar cucarachas en tu casa?

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de El Gordo Dan

Fuerte cruce por los dichos ofensivos contra Luis Juez; Francos repudió los comentarios de "El Gordo Dan"

Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

Hay alerta por vientos y continúa el frío: ¿hasta cuándo seguirán las bajas temperaturas?

El tiempo en Tucumán: el cielo estará nuboso pero la temperatura comenzará a subir

El tiempo en Tucumán: el cielo estará nuboso pero la temperatura comenzará a subir

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

El Senado anuló el veto de Milei contra la emergencia en discapacidad y puso límites a los DNU

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

Vecinos alertaron que un grupo de ciclistas adolescentes alteran las calles del microcentro

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

El caso del joven atacado por una jauría: una funcionaria cuestionó a la Justicia

ExpoCon: los jóvenes mostraron innovación y talento en las exposiciones

ExpoCon: los jóvenes mostraron innovación y talento en las exposiciones

Comentarios