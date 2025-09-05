A días de la primavera, la postal invernal volvió a los Valles: Tafí amaneció bajo la nieve

El invierno no se quiere ir y, en las últimas horas, se hizo sentir con toda su fuerza en los valles tucumanos. Este viernes, Tafí del Valle despertó envuelto en un paisaje de cuento, ya que la nieve cubrió cerros, calles y techos, tiñendo de blanco cada rincón de la villa turística.
Desde la madrugada, los termómetros marcaron números rojos. La mínima alcanzó los -5°C y el frío atravesó abrigos y bufandas. En El Mollar, la nevada fue aún más generosa: la capa blanca transformó la geografía y regaló imágenes que rápidamente se multiplicaron en las redes sociales.
Vecinos y visitantes se convirtieron en cronistas improvisados de la jornada, mientras que la periodista Karina Ponce compartió en X (exTwitter) fotos que condensan la belleza y la dureza del invierno en los Valles Calchaquíes.
Buen día!!! Así amaneció Tafí del Valle #Tucumán pic.twitter.com/Tvbpnbc34N— Karina Ponce (@karinaponce2) September 5, 2025
El fenómeno, que cada año despierta expectativa, llegó para quedarse al menos por unos días. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó que durante el fin de semana el frío no dará tregua: las mínimas seguirán por debajo de cero y las máximas apenas rozarán los 10°C.
El cielo, según los pronósticos, alternará entre nubes y claros, sin descartar nuevas sorpresas invernales.