A Los Pumas se les escapó el triunfo en la última jugada

El segundo tiempo, como era previsible, comenzó con Australia yendo al frente de todos lados mas con amor propio que con pericia. Todo lo bueno que había hecho Argentina en la primera parte se borró de un plumazo. Casi no jugó en campo rival y se dedicó a tratar de defender. Pero en este nivel es peligroso, casi suicida, jugar 40 minutos de tu lado. Y Australia no perdonó, con un protagonista excluyente: la bestia de Joseph Sua'ali'i, el centro, que se metió a dos veces dentro del ingoal argentino a base de pericia y potencia. Para peor, los de Contepomi tuvieron que jugar 10 minutos con 14, producto de una tarjeta amarilla para Mateo Carreras que así y todo, junto a Marcos Kremer y a Chocobares, fue de lo mejor de los Pumas. Pero si no atacás, si te equivocás y, sobre todo, si te dejás atacar todo el tiempo es muy difícil llevarse una victoria. Un penal de Mallía le dio una pequeña ventaja a los argentinos faltando dos minutos, pero Australia se tiró de cabeza hacia adelante y así llegó el try que tanto buscó.