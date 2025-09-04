Con presencia tucumana, Los Pumas confirmaron el equipo para enfrentar a Australia en el Rugby Championship

La alineación contará con tres variantes respecto de la que superó a los All Blacks en Vélez. Joel Sclavi ingresará en lugar de Pedro Delgado, Santiago Carreras reemplazará al lesionado Tomás Albornoz y Marcos Kremer volverá a la titularidad tras haber estado en el banco en el último partido. La gran novedad es la inclusión de Pablo Matera como octavo, desplazando a Joaquín Oviedo.