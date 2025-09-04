Secciones
Con presencia tucumana, Los Pumas confirmaron el equipo para enfrentar a Australia en el Rugby Championship

El seleccionado argentino de rugby definió la formación que se medirá con los Wallabies en Townsville. Habrá tres cambios en el XV inicial y la presencia de dos tucumanos entre los titulares.

Con presencia tucumana, Los Pumas confirmaron el equipo para enfrentar a Australia en el Rugby Championship
Hace 1 Hs

Los Pumas ya tienen todo listo para afrontar su próximo compromiso en el Rugby Championship. Tras una derrota y una victoria ante Nueva Zelanda, el equipo de Felipe Contepomi intentará dar un paso firme frente a Australia este sábado 6 de septiembre desde la 1:30 (hora argentina).

La alineación contará con tres variantes respecto de la que superó a los All Blacks en Vélez. Joel Sclavi ingresará en lugar de Pedro Delgado, Santiago Carreras reemplazará al lesionado Tomás Albornoz y Marcos Kremer volverá a la titularidad tras haber estado en el banco en el último partido. La gran novedad es la inclusión de Pablo Matera como octavo, desplazando a Joaquín Oviedo.

Entre los nombres destacados aparecen dos tucumanos que se mantienen como titulares: Mateo Carreras y Gonzalo García. Además, Bautista Delguy continuará ocupando una de las puntas junto al propio Carreras.

El choque contra los Wallabies será para sumar puntos en el World Rugby Ranking, un aspecto fundamental de cara al sorteo de la Copa del Mundo 2027. Una semana después, el sábado 13 de septiembre a la 1:00, volverán a enfrentarse..

Con la formación confirmada y el envión anímico que dejó la histórica victoria frente a los neozelandeses, Los Pumas buscarán consolidar su presente y seguir creciendo en la élite del rugby mundial.

La formación de Los Pumas para enfrentar a los Wallabies

1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Franco Molina, 5- Pedro Rubiolo, 6- Marcos Kremer, 7- Juan Martín González, 8-Pablo Matera, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Bautista Delguy, 15- Juan Cruz Mallía.

