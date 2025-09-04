Rugby Championship: cómo llegan Los Pumas y los Wallabies al duelo en Townsville

Kremer, una de las piezas claves del pack argentino, habló en la previa y dejó en claro la confianza que genera este presente: “El proceso me parece excelente. El staff está en todos los detalles y eso a nosotros nos da mucha seguridad”, aseguró, antes de destacar. “Cada año damos un paso hacia arriba. Es el mejor equipo en el que estuve, y seguramente cuando termine este torneo estaremos más arriba todavía. Lo importante es que cada entrenador dejó su huella y entre todos fueron construyendo este presente”.