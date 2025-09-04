Rugby Championship: cómo llegan Los Pumas y los Wallabies al duelo en Townsville

Los Pumas siguen escribiendo capítulos importantes en su camino dentro del Rugby Championship. Después de una serie frente a Nueva Zelanda que combinó una derrota y una histórica victoria en Vélez, se prepara para enfrentar a Australia con la ilusión de consolidar su crecimiento y mantenerse competitivo en la elite del rugby mundial. El partido se jugará mañana desde la 1.30 de la madrugada (hora argentina), en Townsville, y marcará el inicio de una doble jornada de visitantes frente a los Wallabies.
Para este duelo, Contepomi decidió realizar tres modificaciones en la formación inicial. Joel Sclavi ingresará en la primera línea en lugar de Pedro Delgado, mientras que Santiago Carreras tomará la posta como apertura tras la lesión de Tomás Albornoz. Además, Marcos Kremer volverá a ser titular luego de haber sido suplente en el último encuentro. La gran novedad es el regreso de Pablo Matera, que jugará como octavo y desplazará a Joaquín Oviedo.
El equipo mantiene, de todas formas, una base sólida. Entre los confirmados aparecen dos tucumanos: Mateo Carreras, que se consolidó como una de las grandes figuras en el wing, y Gonzalo García, cada vez más firme en el puesto de medio scrum. Bautista Delguy será el otro wing, completando un trío veloz y desequilibrante.
Kremer, una de las piezas claves del pack argentino, habló en la previa y dejó en claro la confianza que genera este presente: “El proceso me parece excelente. El staff está en todos los detalles y eso a nosotros nos da mucha seguridad”, aseguró, antes de destacar. “Cada año damos un paso hacia arriba. Es el mejor equipo en el que estuve, y seguramente cuando termine este torneo estaremos más arriba todavía. Lo importante es que cada entrenador dejó su huella y entre todos fueron construyendo este presente”.
Las palabras de Kremer reflejan un sentir general dentro del plantel; la certeza de que el equipo está en un proceso ascendente, donde la confianza, la preparación y la planificación son factores decisivos.
Australia no será un rival sencillo. Viene de una serie positiva frente a Sudáfrica, que mostró lo mejor y lo peor del equipo. En Johannesburgo sorprendieron a los campeones del mundo al revertir un parcial adverso de 22-0 para terminar imponiéndose 38-22. Una semana más tarde, en la revancha, estuvieron cerca de volver a ganarlo, pero cayeron 30-22 tras errar una conversión en los minutos finales.
Ese rendimiento dejó señales claras: es un conjunto capaz de reaccionar y que llega en un proceso de renovación, con la mira puesta en el ranking mundial y en la Copa del Mundo 2027. Para los australianos, este cruce contra Los Pumas también es una oportunidad de revancha, después de la dura goleada sufrida en Santa Fe en 2023, cuando Argentina se impuso por 67-27, la máxima diferencia en la historia entre ambos.
Más allá de la importancia deportiva, este duelo tiene un valor estratégico. El Rugby Championship reparte puntos que inciden en el ranking de World Rugby, y de esa clasificación dependerán los cabezas de serie para el sorteo del Mundial 2027. Argentina necesita mantenerse en el lote de arriba para llegar con ventajas a esa cita.
Contepomi y su staff saben que la clave pasa por repetir lo que se hizo bien contra los All Blacks: la solidez del scrum, la intensidad defensiva y la eficacia en los momentos decisivos. También será fundamental adaptarse a la ausencia de Albornoz en la conducción y aprovechar la versatilidad de jugadores como Carreras, Matera y Kremer para darle equilibrio al equipo.
“Tenemos que buscar consistencia”, repite Contepomi en cada charla. Ese parece ser el gran desafío: transformar las victorias resonantes en un patrón y no en hechos aislados. La victoria contra Nueva Zelanda fue un mensaje al mundo del rugby. Ahora, en Australia, Los Pumas buscarán demostrar que no fue casualidad.