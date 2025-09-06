Secciones
Una responsabilidad democrática
Hace 3 Hs

Martín Etchevers

Presidente de Adepa

El periodismo no es una actividad meramente comercial. Constituye una condición indispensable para el funcionamiento cabal de la democracia. Como lo ha dicho siempre Adepa, reivindicamos la libertad de expresión de todos: de ciudadanos, de funcionarios, de instituciones intermedias. Es un derecho situado en la cúspide de la pirámide constitucional, una libertad estratégica, en palabras de nuestro recordado Goyo Badeni. Y al mismo tiempo, reivindicamos el rol del periodismo profesional y de los medios periodísticos en el ejercicio de esa libertad. Porque somos organizaciones preparadas, estructuradas, para sostener la profesión con visión de largo plazo, sin oportunismos ni volatilidades. Porque dotamos al trabajo periodístico de recursos, de infraestructura, de sostenimiento y permanencia, de respaldo legal e institucional, de editores responsables. Por eso somos medios profesionales.

Nos parece que es una síntesis de lo que pretendemos ofrecerle hoy a la sociedad argentina y también el rol que tienen los medios en el mundo democrático occidental.

A pesar de las incertidumbres inherentes al presente, los hostigamientos digitales y verbales al periodismo, la proliferación de desinformación y la negación de la intermediación periodística, el mensaje de Adepa es categórico: no existe un futuro democrático viable sin la plena libertad de expresión, sin la diversidad de medios y sin la garantía de que los periodistas puedan ejercer su labor con independencia, sin recursos y seguridad.

Cambio estructural

La irrupción de la inteligencia artificial generativa, con el lanzamiento del AI Mode de Google y el crecimiento exponencial de estas tecnologías, ha interpelado a nuestra industria de manera inédita. Desde Adepa hemos advertido en reiteradas ocasiones que nos encontramos ante un cambio estructural en la industria de la producción de contenidos, incluyendo los informativos, y que resulta imperativo evitar que la innovación tecnológica se construya sobre la apropiación gratuita del trabajo periodístico.

Adepa nació hace más de 60 años con la convicción de que sin periodismo profesional no hay democracia plena. Esa convicción sigue intacta y hoy adquiere un valor renovado.

Porque el periodismo no es solo un oficio. Es una responsabilidad democrática, un servicio público ejercido desde el ámbito privado.

