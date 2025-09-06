Una responsabilidad democrática

El periodismo no es una actividad meramente comercial. Constituye una condición indispensable para el funcionamiento cabal de la democracia. Como lo ha dicho siempre Adepa, reivindicamos la libertad de expresión de todos: de ciudadanos, de funcionarios, de instituciones intermedias. Es un derecho situado en la cúspide de la pirámide constitucional, una libertad estratégica, en palabras de nuestro recordado Goyo Badeni. Y al mismo tiempo, reivindicamos el rol del periodismo profesional y de los medios periodísticos en el ejercicio de esa libertad. Porque somos organizaciones preparadas, estructuradas, para sostener la profesión con visión de largo plazo, sin oportunismos ni volatilidades. Porque dotamos al trabajo periodístico de recursos, de infraestructura, de sostenimiento y permanencia, de respaldo legal e institucional, de editores responsables. Por eso somos medios profesionales.