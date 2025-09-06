Cómo la IA transforma la forma de buscar y producir noticias

Majo Iriarte, gerente de Alianzas con Medios de Google en Argentina, abrió su exposición con una fuerte tesitura: la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que las personas buscan y consumen noticias
“Estamos viviendo un momento de gran transformación que nos obliga a adaptar nuestros productos y estrategias, pero manteniendo siempre nuestra misión principal: organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil”, explicó. En ese marco, aseguró que Google sigue viendo a los usuarios en el centro y a los medios como aliados estratégicos para garantizar que los contenidos relevantes encuentren a su audiencia.
Iriarte remarcó que los usuarios ya no buscan información como antes: ahora esperan contenidos más personalizados, en distintos formatos y con respuestas inmediatas. “Hoy las personas formulan consultas en lenguaje natural, casi como si hablaran con un amigo”, señaló.
Esa tendencia obliga a Google a transformar sus productos de búsqueda. La integración de Gemini —su modelo de IA generativa— ya impacta en el buscador, en la aplicación Gemini App y en Discover, la plataforma que ofrece recomendaciones personalizadas. “Estamos en un momento de muchas transformaciones. Sí, los cambios en nuestros productos pueden modificar el tráfico, pero también lo enriquecen y lo vuelven más relevante para las audiencias”, explicó.
Herramientas
Además de los productos para el público masivo, Google desarrolla soluciones específicas para periodistas. Iriarte destacó Pinpoint, utilizado para analizar grandes volúmenes de documentos, y Notebook, que permite organizar información y generar contenidos en distintos formatos.
“Ya hay redacciones que combinan estas herramientas para producir desde un podcast hasta un video con avatar en cuestión de horas, con herramientas gratuitas”, señaló.
Iriarte subrayó que, a diferencia de otras compañías tecnológicas que aparecieron y desaparecieron, Google mantiene un compromiso sostenido con la industria.
“Hace más de veinte años que trabajamos con medios, y hoy seguimos ampliando nuestros equipos en Latinoamérica para reforzar esa colaboración”, aseguró.
La inteligencia artificial está modificando las reglas de juego y la clave, según Google, será mantener el equilibrio entre innovación tecnológica y periodismo de calidad, con usuarios cada vez más exigentes y entornos más ruidosos.