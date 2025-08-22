Secciones
Estados Unidos carga a Europa con la seguridad de Ucrania

El vicepresidente Vance insistió en la responsabilidad de la UE en frenar la guerra con Rusia. Nuevos ataques.

Hace 4 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Europa tendrá que asumir “la mayor parte de la carga” de la seguridad de Ucrania, afirmó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en momentos en que Washington presiona para que se ponga un fin a la guerra.

En el programa “Ingraham Angle” de Fox News el miércoles por la noche, a Vance le preguntaron sobre las garantías de seguridad para Ucrania y el alcance de la participación de Europa, temas abordados en las cumbres de alto nivel celebradas los últimos días para poner fin al conflicto desatado por la invasión rusa en febrero de 2022.

“Bueno, no creo que debamos llevar la carga aquí”, dijo Vance.

“Los europeos tendrán que asumir la mayor parte de la carga. Es su continente. Es su seguridad, y el presidente (Donald Trump) ha sido muy claro: tendrán que dar un paso al frente”.

Vance también dijo que, si bien Washington ayudaría a poner fin al conflicto, las naciones europeas deben liderar los arreglos de seguridad. No dio detalles específicos. “Estados Unidos está abierto a tener la conversación, pero no vamos a hacer compromisos hasta que averigüemos qué será necesario para detener la guerra en primer lugar”, dijo.

Donald Trump se reunió con su par ruso, Vladimir Putin, en Alaska el viernes pasado.

El lunes recibió en Washington al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto a líderes europeos. Aunque Trump dijo que Putin había accedido a reunirse con Zelenski y aceptar algunas garantías de seguridad occidentales para Ucrania, esas promesas han sido recibidas con extrema cautela por Kiev y sus aliados europeos, y muchos detalles permanecen vagos.

Garantías

Zelenski manifestó que su primer encuentro con Putin desde el inicio de la invasión rusa podría tener lugar en las próximas semanas, pero una vez que las potencias occidentales dibujen las garantías de seguridad para su país.

El mandatario ruso parece dispuesto a hablar cara a cara con su homólogo ucraniano, si bien Moscú ha enfriado el entusiasmo, puntualizando el miércoles que la cita deberá prepararse “minuciosamente”.

Ayer a la madrugada, Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles contra territorio ucraniano en su mayor ataque desde hace semanas. Hubo un muerto y 18 heridos, según las autoridades locales.

Temas RusiaEstados Unidos de AméricaUcraniaVladimir PutinDonald TrumpRusia invade UcraniaVolodímir Zelenski
