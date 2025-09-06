Secciones
EconomíaRural

Influenza aviar: el Senasa confirmó un caso en Entre Ríos

No hay establecimientos de aves comerciales cerca, por lo que el área se identificó “sin relevancia productiva” para la avicultura.

ACCIÓN. Tras recibir la notificación, el Senasa envió material a su laboratorio. ACCIÓN. Tras recibir la notificación, el Senasa envió material a su laboratorio.
Hace 8 Hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) detectó un caso positivo de Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP) H5, en aves de traspatio de Entre Ríos, tras realizar los análisis correspondientes a muestras de gallinas de la localidad de Laurence, departamento de Nogoyá.

Luego de haber recibido una notificación por alta mortandad de aves, agentes del Senasa tomaron muestras y las enviaron al laboratorio nacional, en Martínez, que horas más tarde confirmó el diagnóstico. El equipo oficial de terreno dispuso rápidamente el sacrificio y la disposición final de las aves, con posterior limpieza y desinfección del predio afectado.

Asimismo, se estableció un área de prevención de tres kilómetros alrededor del brote, en la cual se realizaron intensivamente tareas de vigilancia y monitoreo epidemiológico. El organismo confirmó que no se encuentran establecimientos de aves comerciales cercanos al brote, por lo que fue identificada como un área sin relevancia productiva para la avicultura.

Con el objetivo de prevenir el ingreso y propagación del virus, el Senasa recomienda a todos los establecimientos avícolas reforzar sus medidas de manejo, higiene y bioseguridad, entre las cuales se destacan: inspeccionar periódicamente de la integridad de las mallas antipájaros; verificar la correcta limpieza y desinfección de vehículos e insumos; intensificar la limpieza en zonas de acumulación de materia fecal de aves silvestres; y reducir o eliminar las zonas con agua estancada que puedan atraer otras aves.

Influenza aviar: el Senasa confirmó un caso en Los Toldos

Influenza aviar: el Senasa confirmó un caso en Los Toldos

Para quienes cuenten con aves de traspatio, es importante mantenerlas en espacios protegidos, para evitar un eventual contacto con aves silvestres (principales transmisores del virus); limpiar y desinfectar periódicamente los gallineros; utilizar ropa y calzado exclusivo para la manipulación de las aves y restringir el acceso de aves silvestres a fuentes de agua y comida de los gallineros.

En caso de observar mortandades en aves o signos clínicos compatibles con la enfermedad, es fundamental dar aviso al Senasa para su respuesta inmediata y atención de la sospecha.

Temas Entre RíosGripe
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Escenario favorable: el 99,5% del trigo muestra un desarrollo “normal a excelente”

Escenario favorable: el 99,5% del trigo muestra un desarrollo “normal a excelente”

Distribuidores de Insumos Agropecuarios realizan su cumbre en Tucumán

Distribuidores de Insumos Agropecuarios realizan su cumbre en Tucumán

En lo que va del año, 60.000 hectáreas de caña en Tucumán certificaron manejo sin uso de fuego

En lo que va del año, 60.000 hectáreas de caña en Tucumán certificaron manejo sin uso de fuego

En un congreso internacional difundieron los avances de las aeronaves no tripuladas

En un congreso internacional difundieron los avances de las aeronaves no tripuladas

Se reunió en Salta el Consejo Federal Agropecuario Regional NOA 2025

Se reunió en Salta el Consejo Federal Agropecuario Regional NOA 2025

Lo más popular
VIDEO. Reviví la primera semifinal de Enseñame Tucumán
1

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Messi se despidió como lo hacen los grandes
2

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental
3

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia
4

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT
5

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Come from away, el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán
6

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Más Noticias
VIDEO. Reviví la primera semifinal de Enseñame Tucumán

VIDEO. Reviví la primera semifinal de "Enseñame Tucumán"

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Cosquín Rock 2026 anuncia los shows de Ferdinand, Babasónicos, Lali y Abel Pintos

Come from away, el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Todo lo que tenés que saber para estudiar el Profesorado en Matemática en la UNT

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Un estudio precisa el impacto de la deforestación en la sequía de la Amazonia

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Horacio Rosatti: “nos molestan los malos ejemplos dentro del Poder Judicial”

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Dos goles y una ovación eterna para Messi en el Monumental

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Messi se despidió como lo hacen los grandes

Comentarios