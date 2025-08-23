Influenza aviar: el Senasa confirmó un caso en Los Toldos

Con el fin de contener el virus y de evitar su diseminación, el Senasa estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), conformada por una zona de perifoco de tres kilómetros alrededor del brote, donde se intensificaron las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos; y otra de vigilancia, con un radio de siete kilómetros alrededor de la zona de perifoco, donde se realizaron tareas de monitoreo, de control y de rastrillaje epidemiológico.