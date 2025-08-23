Secciones
Influenza aviar: el Senasa confirmó un caso en Los Toldos

La Argentina suspenderá temporalmente la venta de productos aviares a países con los que tiene acuerdo como libre de la enfermedad.

Hace 6 Hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmó por diagnóstico de laboratorio un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la provincia de Buenos Aires, luego de analizar muestras en el predio situado en la ciudad de Los Toldos.

El establecimiento involucrado -de gallinas ponedoras- notificó al organismo sanitario la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad y rápidamente se procedió a la recolección y análisis de las muestras, que arrojaron resultado positivo a IAAP H5.

Con el fin de contener el virus y de evitar su diseminación, el Senasa estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), conformada por una zona de perifoco de tres kilómetros alrededor del brote, donde se intensificaron las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos; y otra de vigilancia, con un radio de siete kilómetros alrededor de la zona de perifoco, donde se realizaron tareas de monitoreo, de control y de rastrillaje epidemiológico.

Las acciones sanitarias de los agentes del Senasa incluirán el despoblamiento y la disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio.

Cabe destacar que, a raíz de la vigilancia epidemiológica efectuada, la región donde se encuentra el establecimiento no representa una zona de producción avícola significativa.

Con este hallazgo, la Argentina informará oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspenderá temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario como libre de la enfermedad.

No obstante, por los resultados alcanzados en los últimos meses, nuestro país podrá continuar comercializando con los países que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.

En caso de que no se presente otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el lugar, la Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su estatus sanitario, posibilitando el reinicio de las exportaciones aviares.

