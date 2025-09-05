Secciones
Ataque a la caravana de Milei: procesaron al joven acusado de arrojar piedras

Thiago Roman Florentin deberá cumplir con una serie de “normas de conducta” impuestas por el magistrado, quien subroga el Juzgado Federal de Lomas de Zamora.

Hace 14 Min

El juez de Quilmes, Luis Armella, avanzó en la investigación sobre el ataque con piedras contra el presidente Javier Milei, su hermana y funcionaria Karina Milei, y el diputado nacional José Luis Espert durante una caravana de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones bonaerenses. 

Según confirmaron fuentes judiciales, se dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Thiago Roman Florentin, acusado de ser el autor del hecho.

Elisa Carrió pidió juicio político para el juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Elisa Carrió pidió juicio político para el juez que prohibió difundir los audios de Karina Milei

Florentín, de 22 años, deberá cumplir con una serie de “normas de conducta” impuestas por el magistrado, quien subroga el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Entre ellas se encuentra la prohibición de generar actos de violencia en los lugares a los que asista, cuyo incumplimiento podría derivar en un nuevo arresto.

El joven reside en la localidad de Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente, y milita activamente en el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) “Votamos luchar por el cambio social”.

La agrupación de izquierda confirmó la identidad de Florentín en redes sociales y exigió su liberación. “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! Detenido por luchar“, escribieron junto a una foto del joven, consignó Infobae.

Javier Milei concluye su visita a EEUU y emprende el regreso para las elecciones bonaerenses

Javier Milei concluye su visita a EEUU y emprende el regreso para las elecciones bonaerenses

Asimismo, el grupo “Barrios Lomas” publicó en Facebook: “Reclamando la libertad y el desprocesamiento de Thiago Florentín, preso por reclamar contra el ajuste y la presencia de Milei y su banda en Lomas. Junto a su familia; su organización, el MTR y otros espacios populares. Juzgado N° 2, Lomas de Zamora. 28/8, 10.30hs”, acompañando el mensaje con imágenes de manifestantes portando panfletos con el rostro del detenido.

Temas TucumánProvincia de Buenos AiresGobierno nacionalJavier MileiLa Libertad AvanzaKarina Milei
