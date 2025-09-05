Ataque a la caravana de Milei: procesaron al joven acusado de arrojar piedras

Asimismo, el grupo “Barrios Lomas” publicó en Facebook: “Reclamando la libertad y el desprocesamiento de Thiago Florentín, preso por reclamar contra el ajuste y la presencia de Milei y su banda en Lomas. Junto a su familia; su organización, el MTR y otros espacios populares. Juzgado N° 2, Lomas de Zamora. 28/8, 10.30hs”, acompañando el mensaje con imágenes de manifestantes portando panfletos con el rostro del detenido.