Después del ataque de la jauría, “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía

Luego de recibir el alta médica tras ser atacado por una jauría en una casa de Yerba Buena, el joven conocido como “Cachito” fue nuevamente aprehendido por la Policía. Ocurrió hoy, tras un operativo llevado a cabo por la Brigada de Lomas de Tafí, según confirmaron fuentes judiciales.
La medida fue ordenada por la Justicia y se espera que en los próximos días se determine el delito por el cual será acusado. De acuerdo con los antecedentes a los que accedió LA GACETA, entre 2016 y agosto de este año, “Cachito” acumulaba 26 causas judiciales.
Entre ellas se incluyen una por violencia de género, dos por atentado y resistencia a la autoridad y el resto vinculadas a delitos contra la propiedad, principalmente tentativa de hurto y robo. Sin embargo, nunca recibió condena firme y la mayoría de los expedientes fueron archivados por falta de pruebas. Además, los registros oficiales indican que fue aprehendido por contravenciones en 11 ocasiones.
Hugo Pérez, quien se define como su “amigo de la calle”, reconoció que el joven tiene problemas de adicción, pero cuestionó la estigmatización que recibe. “La Policía lo tiene de hijo. Es cierto que tiene problemas de adicción y que se mandó unas cagadas, pero no por eso siempre le van a culpar de todo lo que pase en el barrio. La droga lo tiene mal. Me pude sacar el vicio, pero él no y así anda”, relató hace unos días.
Cinco días antes del ataque, “Cachito” había sido detenido por supuestamente robar una computadora de un local en Remedios de Escalada al 100, en Yerba Buena. Sin embargo, la fiscalía decidió otorgarle la libertad por considerar que no existían pruebas suficientes para imputarlo.