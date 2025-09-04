Secciones
Seguridad
¿Entró a robar el hombre que fue atacado por una jauría?
La dueña de los animales sólo realizó una denuncia por violación de domicilio y la madre dijo que entró con permiso. Polémica por las detenciones anteriores del herido. Sigue la investigación.
EL ATAQUE. Los perros rodean a “Cachito” que está en el suelo, mientras una persona trata de intervenir.
Por
Gustavo Rodríguez
Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Yerba Buena
